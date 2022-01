Nam sinh TP.HCM đoạt giải đặc biệt thi vẽ tranh về an toàn giao thông

Ngày 8.1, T.Ư Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức chung kết Liên hoan các Đội Tuyên truyền măng non và tổng kết cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông” năm 2021.

Chương trình diễn ra trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Ban tổ chức cho biết, đây là chương trình hợp tác giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và T.Ư Đoàn nhằm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021”.

Chương trình do Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thực hiện với 3 nhóm hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về an toàn giao thông.

Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông” đã thu hút hơn 577.000 bài dự thi. Qua những nét vẽ hồn nhiên, trong sáng qua nhiều góc nhìn khác nhau ở mỗi tác phẩm, các em đã phản ánh sinh động về thực trạng vấn đề giao thông hiện nay, nói lên những ước mơ, những mong muốn của thiếu nhi về một môi trường giao thông an toàn cho trẻ em, cho cộng đồng.

Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng cho tập thể (5 giải A và 6 giải B), 37 giải thưởng cho cá nhân (1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích). Giải đặc biệt được trao cho em Dương Ngọc Bảo Long, Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3, TPHCM.





Sân chơi lành mạnh

Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông” có sự tham gia của 52 đội thi. Trải qua 3 vòng thi, 10 đội xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Tại vòng chung kết, các đội đã thực hiện 1 video clip tuyên truyền về thực trạng, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa giao thông đối với trẻ em hiện nay, phê phán những hành động, việc làm sai trái gây hậu quả cho người tham gia giao thông; tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành về trật tự an toàn giao thông.

Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba cho các đội tuyên truyền tham gia vòng chung kết của liên hoan. Trong đó, giải nhất được trao cho Liên đội Trường THCS Võ Trường Toản, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo ban tổ chức, chương trình “Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông” là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc xây dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho thanh thiếu nhi; tạo điều kiện cho các em được giao lưu, học hỏi; phát huy tính sáng tạo, thể hiện ý tưởng, năng khiếu, suy nghĩ của mình về vấn đề giao thông hiện nay,.

Thông qua chương trình từng bước hình thành cho các em ý thức trách nhiệm của thế hệ tương lai của đất nước trong việc xây dựng nét đẹp khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho các em, cho gia đình và cộng đồng.