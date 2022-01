Công bố 12 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước năm 2021

Các sự kiện, hoạt động tiêu biểu gồm:

1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chuỗi các hoạt động đã tạo ra sức lan tỏa rộng lớn trong toàn Đoàn, trong thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước. Các hoạt động diễn ra tiêu biểu như cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hội thảo khoa học cấp quốc gia “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”; lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; chương trình gặp mặt thế hệ cán bộ Đoàn các thời kỳ tiếp lửa truyền thống “Sáng mãi lửa nhiệt huyết”; bình chọn, tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.

2. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

T.Ư Đoàn ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 17.206 điểm cầu từ T.Ư đến cơ sở, với 73.206 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp tham gia. Cùng với đó, tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Chương trình “Triệu túi an sinh”

Phát động từ ngày 20.8, cùng với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chương trình đã khẩn trương huy động và trao tặng 1 triệu túi an sinh đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người yếu thế, người già neo đơn, công nhân bị mất việc làm, người lao động tự do, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19.

4. Chương trình “Nối vòng tay thương”

Chương trình cam kết bảo trợ tài chính đến năm 18 tuổi cho 1.174 trẻ em mồ côi do Covid-19. Tính đến ngày 31.12.2021, chương trình đã hỗ trợ lâu dài cho 1.136 trẻ em mồ côi do từ đại dịch Covid-19, trong đó có 83 trẻ em mầm non dưới 6 tuổi, 311 học sinh bậc tiểu học, 394 học sinh bậc THCS, 348 học sinh bậc THPT, triển khai 1.136 cơ sở Đoàn nhận đỡ đầu “Em nuôi của Đoàn”, 1.136 tình nguyện viên đồng hành cùng các em; huy động các tổ chức, cá nhân hoàn thiện thủ tục bảo trợ tài chính hàng tháng đến năm 18 tuổi cho 800 em với mức từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, các tổ chức Đoàn, Hội đã vận động trao tặng học bổng, đồ dùng sinh hoạt, học tập, hỗ trợ tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, trang bị kỹ năng cho các em học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19...

5. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ chí Minh

Các chuỗi hoạt động chào mừng gồm: triển khai cuộc thi “Khăn quàng thắm mãi vai em” nhận được 33.505 bài viết, 835 video clip của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước; tổ chức cuộc thi “Sáng tác ca khúc thiếu nhi”, cuộc thi kể chuyện lịch sử “Nhà sử học nhỏ tuổi” năm 2021 với chủ đề “Đoàn - Đội trong em”; toạ đàm “Đội TNTP Hồ Chí Minh - 80 mùa hoa lớn lên cùng đất nước”; hành trình đến địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” tại 8 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, cả nước có 39.516 công trình, phần việc của 23.845 liên đội chào mừng 80 năm thành lập Đội.

6. Chương trình “Thank you, VietNam” năm 2021

Qua hơn 3 tháng triển khai, đã có gần 5,2 triệu lời cảm ơn được tạo trên microsite của chương trình, các thông tin về chương trình và các lời cảm ơn được khởi tạo đã đạt hơn 10 triệu lượt tiếp cận.

7. Kỷ niệm 20 năm Chương trình "Tiếp sức mùa thi"

Triển khai chuỗi bài về “Nghị lực mùa thi”; tổ chức tọa đàm “Hành trình 20 năm Tiếp sức mùa thi”; phối hợp triển khai xây dựng, biên tập kỷ yếu 20 năm "Tiếp sức mùa thi"; tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

8. Chương trình “Cùng em học trực tuyến”

Chương trình nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong công tác phối hợp với các ngành, tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.





Đồng thời, hỗ trợ các học sinh là con thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc; con em hộ nghèo, người lao động tự do, không có việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19; con em người đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; con em gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá, các lực lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn.

9. Tổ chức hỗ trợ Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022.

Đơn vị thường trực Chiến dịch hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đã chủ động triển khai các công tác nhằm hướng dẫn, giải đáp, nắm bắt tình hình triển khai của các đơn vị: xây dựng và vận hành quản lý bản đồ các địa điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19 toàn quốc và hệ thống quản lý thông tin, báo cáo chiến dịch tại địa chỉ bandotiemchung.doanthanhnien.vn.

Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã thành lập 8.927 đội hình hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19... Công tác huy động nguồn lực hỗ trợ cho chiến dịch đã được các đơn vị chủ động triển khai có hiệu quả với tổng giá trị hơn 32 tỉ đồng.

10. Cuộc thi Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân

Cuộc thi theo hình thức thi tương tác trực tuyến được tổ chức với phương thức phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn, thu hút trên 3,6 triệu lượt thí sinh trong và ngoài nước tham gia.

Hình thức thi viết cảm nhận về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận được trên 120.000 bài dự thi cả trong và ngoài nước.

11. Ngày thanh niên cùng hành động

Ngày thanh niên cùng hành động được tổ chức vào ngày 3.2.2021 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên trên cả nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài với 91 điểm hoạt động, trong đó có 90 điểm trong nước được phân bổ đều khắp 63 tỉnh, thành phố và một điểm được tổ chức tại Lào.

Ngày thanh niên cùng hành động hướng đến phát huy tinh thần vì cộng đồng của thanh niên với rất nhiều hoạt động phong phú, trong đó 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai được gần 1.500 công trình, phần việc; thu hút sự tham gia của hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên và huy động được hơn 30 tỉ đồng.

12. Chốt giao thông - Lưu thông hàng hóa

Hoạt động được triển khai tại 19 tỉnh, thành Đoàn khu vực phía nam, thành lập 43 đội hình tình nguyện hỗ trợ chốt giao thông lưu thông hàng hoá, các đội hình thực hiện nhiệm vụ túc trực 24/24 giờ tại các chốt.

Tình nguyện viên tại các chốt trực tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ: hỗ trợ lực lượng chức năng điều phối giao thông tại các chốt, kiểm tra hàng hoá; hỗ trợ nhu yếu phẩm (đồ ăn, thức uống) phục vụ các chốt trực; hỗ trợ lực lượng y tế trong việc lấy thông tin, nhập dữ liệu, lấy mẫu xét nghiệm cho tài xế, đo thân nhiệt.

Các chốt cũng tuyên truyền và hỗ trợ các tài xế thực hiện việc quét mã QR khi qua chốt; hướng dẫn, điều phối lưu lượng xe lưu thông qua các chốt diễn ra bình thường và kịp thời báo cáo T.Ư khi có các tình huống bất thường xảy ra thông qua website: https://luuthonghanghoa.doanthanhnien.vn.