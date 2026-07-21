Nam sinh viên ra đi mãi mãi đúng sinh nhật ở gần đô thị đại học TP.HCM

Ngày 21.7, Công an phường Đông Hòa đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, hơn 10 giờ cùng ngày, nam sinh viên tên H. (19 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng chạy trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng đi ga Dĩ An. Khi đến đoạn sân vận động Dĩ An (thuộc phường Đông Hòa), xe máy của H. xảy ra va chạm với xe tải biển số TP.HCM đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến nam sinh viên ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân nằm chênh vênh sát làn đường bên phải, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đau lòng hơn, hôm nay chính là ngày sinh nhật tròn 19 tuổi của H. Nạn nhân đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Sáng 21.7, H. chạy xe từ ký túc xá qua nhà một bạn nữ để đón bạn đi chơi thì gặp nạn.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt để phong tỏa, điều tiết giao thông qua khu vực và tiến hành các biện pháp điều tra, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân.

Nhiều năm qua, tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn qua khu vực đô thị đại học vốn là điểm đen tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn do lưu lượng xe tải nặng và xe máy đan xen rất lớn.

Chứng kiến sự việc, một người dân chia sẻ: "Đoạn đường này xe tải chạy rầm rầm suốt ngày để cắt ngắn lộ trình. Các cháu sinh viên đi xe máy qua đây rất dễ bị khuất tầm nhìn hoặc lọt vào điểm mù của xe lớn. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp phân làn hoặc hạn chế xe tải giờ cao điểm ở khu vực này để sinh viên đi học được an toàn".