'Nam thần' Ji Chang Wook sắp đến Việt Nam nổi tiếng cỡ nào?

'Nam thần' đắt giá của màn ảnh Hàn

Ji Chang Wook sắp đến Việt Nam dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba ẢNH: INSTAGRAM NV

Cái tên Ji Chang Wook khiến người hâm mộ Việt "đứng ngồi không yên" khi tài tử 38 tuổi sẽ đến Việt Nam dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (diễn ra từ ngày 29.6 đến 5.7). Thông tin nam thần đình đám này đến Việt Nam được ban tổ chức đăng tải thu hút lượng tương tác lớn nhất trên trên fanpage của liên hoan phim trong những ngày qua, cho thấy sức hút lớn của sao phim Hoàng hậu Ki.

Ji Chang Wook là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả quốc tế yêu thích phim ảnh Hàn Quốc. Anh sinh năm 1987, bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu nhạc kịch rồi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh hồi 2006. Với vẻ ngoài điển trai, nam tính, khí chất cuốn hút, chiều cao 1,82m cùng lối diễn xuất biến hóa đa dạng, nam diễn viên từng bước tạo chỗ đứng trong làng giải trí, trở thành "nam thần" được hàng triệu khán giả nữ ái mộ, khao khát.

Ji Chang Wook xây dựng hình tượng đa dạng trên màn ảnh: từ những vai diễn số phận, đòi hỏi chiều sâu nội tâm và diễn xuất phức tạp cho đến loạt nhân vật gai góc, mạnh mẽ cùng những cảnh hành động mãn nhãn… ẢNH: KBS, DISNEY+, SBS, JTBC

Hàng loạt tác phẩm của anh: Bốn chàng quý tử (2009), Cười lên Dong Hae (2010), Warrior Baek Dong Soo (2011), Cứu thế (2014 - 2014), Mật danh K2 (2016), Cửa hàng tiện lợi Saet Byul (2020), Tội ác kinh hoàng (2023), Chào mừng đến Samdalri (2023 - 2024)… không chỉ góp phần đưa Ji Chang Wook nổi tiếng khắp quê nhà mà còn đưa anh trở thành "nam thần" Hàn Quốc được nhiều khán giả châu Á săn đón nồng nhiệt.

Đặc biệt, ngôi sao 8X này ghi dấu ấn với khán giả quốc tế, trong đó có Việt Nam hơn cả qua "bom tấn" cổ trang Hoàng hậu Ki (2013 - 2014) đóng cùng Ha Ji Won. Hình tượng một quân vương mang vẻ điển trai, yếu đuối song rất mực si tình của nam diễn viên để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem truyền hình một thời.

Bên cạnh loạt phim truyền hình ăn khách, Ji Chang Wook còn sở hữu nhiều tác phẩm điện ảnh đáng chú ý. Các bộ phim: Thành phố ảo (2017), Án tử trên xe (2021), Revolver (2024)… là minh chứng cho những nỗ lực đổi mới và chứng minh thực lực của tài tử 38 tuổi trên màn ảnh rộng.

Ji Chang Wook trong phim Hoàng hậu Ki ẢNH: MBC

Qua gần 20 năm theo đuổi nghệ thuật, Ji Chang Wook hiện là một trong những diễn viên đắt giá nhất của làng giải trí xứ kim chi. Nhiều năm qua, anh góp mặt trong danh sách những ngôi sao được trả lương cao nhất màn ảnh Hàn. Có thông tin cho rằng "nam thần" đình đám này được trả khoảng 100 triệu won (hơn 1,9 tỉ đồng) cho một tập phim truyền hình.

Tài tử phim Cười lên Dong Hae cũng nằm top đầu danh sách những nam diễn viên Hàn Quốc sở hữu lượng fan đông đảo nhất trên Instagram với gần 28 triệu người theo dõi. Mỗi bài đăng của mỹ nam này thu hút hàng triệu lượt "thích" cùng độ "phủ sóng" lớn. Tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Ji Chang Wook đưa anh trở thành gương mặt mà nhiều thương hiệu về thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe… săn đón, đắt show quảng cáo, sự kiện.

Tài tử sinh năm 1987 đang là một trong những diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Hàn ẢNH: AFP

Ji Chang Wook và lần gây 'bão' khi đến Việt Nam

Khán giả vây kín một đoạn đường ở quận 1, TP.HCM chờ Ji Chang Wook xuất hiện tại một sự kiện hồi 2019 ẢNH: FANPAGE JI CHANG WOOK VIETNAM

Ji Chang Wook từng gây "náo loạn" trong lần đến Việt Nam vào tháng 9.2019. Thời điểm đó, tài tử 8X có mặt tại TP.HCM để tham dự một sự kiện diễn ra ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Vài tiếng trước khi sự kiện diễn ra, đông đảo khán giả đổ xô về địa điểm tổ chức sự kiện, càng về chiều tối, dòng người tụ tập càng đông, cảnh chen chúc, xô đẩy khiến đoạn đường này bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Tình hình này khiến ban tổ chức thông báo Ji Chang Wook không thể xuất hiện vì lý do an toàn. Thay vào đó, nam diễn viên Hàn chỉ tham gia sự kiện gặp gỡ dàn sao Việt tại một khách sạn ở quận 1. Vì lỡ hẹn, Ji Chang Wook đích thân quay video an ủi người hâm mộ, cảm ơn họ đã chờ đón anh và mong có thể gặp lại fan vào dịp sau. "Tôi đến TP.HCM để gặp fan của mình… tôi rất kỳ vọng vào hôm nay. Đáng tiếc là ban tổ chức lại thông báo rằng họ hủy sự kiện vì lý do an toàn. Tôi rất buồn", anh chia sẻ. Sự kiện này rầm rộ đến nỗi xuất hiện trên trang tin Hàn Quốc, Hồng Kông.

Khán giả Việt đang mong ngóng lần trở lại Việt Nam của Ji Chang Wook trong những ngày tới ẢNH: AFP

Sau lần lỡ hẹn khiến người hâm mộ Việt hụt hẫng, Ji Chang Wook gây chú ý khi cùng loạt sao Hàn đình đám: Park Min Young, Yoona , Jung Hae In… đến Hà Nội vào tháng 11 cùng năm dự lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 (AAA 2019).