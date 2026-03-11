Nam thanh niên vừa cai nghiện về lại tiếp tục buôn bán ma túy

Tối 11.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Đồng Sơn phát hiện một nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lâm bị phát hiện cất giấu ma túy sau khi vừa đi cai nghiện về ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Cụ thể lực lượng chức năng đã kiểm tra nghi phạm Lê Tùng Lâm (30 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận Hà, phường Đồng Sơn) đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua quá trình vận động, Lâm đã tự nguyện giao nộp 1.130 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 5 gói ma túy dạng "nước vui" và 1 gói ma túy loại heroin.

Số tang vật được Lâm giao nộp sau quá trình vận động ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận số ma túy trên được Lâm cất giữ để sử dụng và bán để kiếm lời.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.