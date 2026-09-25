Nấm trứng gà là loại nấm gì, có ăn được không?

Nhiều người tìm hái, hỏi mua nấm trứng gà

Chị Trần Thị Bích Hải (34 tuổi, ngụ ở đường N18, khu nhà ở xã hội K Home New City, P.Bình Dương, TP.HCM; trước là P.Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), cho biết cách đây 2 ngày đã hái được hơn 1 kg nấm trứng gà ở công viên gần nhà. Sau khi đăng hình lên Facebook, nhiều người liên hệ hỏi mua.

Chị Lê Thị Tuyết (30 tuổi, làm việc ở Khu công nghiệp VSIP 2, P.Hoà Lợi, TP.HCM; trước là P.Hoà Lợi, TX.Bến Cát, Bình Dương), cũng kể đã hái được nấm trứng gà mọc tự nhiên gần nơi làm việc.

"Một tháng nay, tôi hái được khoảng 6 kg. Mỗi kg tôi bán với giá 200.000 - 230.000 đồng, có nhiều người hỏi mua", chị Tuyết kể.

Nấm trứng gà ẢNH: THANH NAM

Trên các hội, nhóm Facebook, không ít người đăng bài bán nấm trứng gà. Ở chiều ngược lại, nhiều thành viên cũng đăng tin tìm mua loại nấm này để về chế biến nấu ăn. Giá bán ở những hội, nhóm này, mỗi kg nấm trứng gà từ 200.000 - 300.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Ái Nhi (36 tuổi, làm việc ở Khu công nghiệp Việt Hương, P.Thuận Giao, TP.HCM; trước là P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương), cho biết nấm trứng gà thường được tìm thấy ở những khu vực có đất, cỏ, cây xanh sau những cơn mưa. Sau giờ làm, chị Nhi thường tranh thủ đi tìm hái.

Cũng theo chị Nhi, một số đồng nghiệp khi nghe nói đến nấm trứng gà đã thắc mắc đây là loại nấm gì, chế biến để nấu ăn có ngon không và có giá trị dinh dưỡng như thế nào…

Không ít người tìm mua, tìm hái nấm trứng gà ẢNH: THANH NAM

Nấm trứng gà ăn được, ngon, nhưng cần xác định đúng loại

Chuyên gia ẩm thực Đỗ Hồng Vinh, làm việc tại nhà hàng ở số 216 Võ Văn Ngân (P.Thủ Đức, TP.HCM), nấm trứng gà có hình dáng bên ngoài giống quả trứng gà. Mũ nấm lồi, bề mặt láng mịn, thân nấm hình trụ, cao khoảng 10 - 15 cm. Phần bên trong có màu vàng trắng, gợi liên tưởng đến lòng đỏ trứng gà và có hương vị dễ chịu.

"Nấm trứng gà có vị thơm, thịt nấm mềm và có thể chế biến thành nhiều món ăn như: xào tỏi, xào với hải sản hoặc nấu cháo... Đây cũng là loại nấm có giá trị dinh dưỡng, chứa chất xơ, vitamin và một số khoáng chất. Nấm này nếu đúng loại ăn được thì khá ngon, vị tự nhiên, không cần chế biến cầu kỳ. Tuy nhiên, nấm hái ngoài tự nhiên phải xác định đúng loại trước khi sử dụng. Khi chế biến cần làm sạch và nấu chín kỹ, không nên ăn nấm còn sống hoặc chưa chín", ông Vinh nói.

Nấm trứng gà có vị thơm, thịt nấm mềm và có thể chế biến thành nhiều món như: xào tỏi, xào với hải sản hoặc nấu cháo... ẢNH: THANH NAM

Dưới góc độ khoa học, tiến sĩ nấm học Trương Bình Nguyên (Trường ĐH Đà Lạt) cho biết nấm trứng gà thuộc nhóm Amanita. Khi chưa trưởng thành, nấm có màng bọc màu trắng bên ngoài. Khi trưởng thành, nấm có màu vàng.

"Nấm trứng gà có màu sắc đẹp, hương vị thơm. Nhiều người có thói quen tìm hái để chế biến món ăn và ăn nấm trứng gà ngon", ông Nguyên nói.

Theo ông Nguyên, nấm trứng gà và một số loài nấm rừng khác có thể là nguồn thực phẩm có giá trị. Tuy nhiên, việc thu hái và sử dụng cần đi kèm kiến thức nhận diện nấm, đặc biệt phải tránh nhầm với các loài nấm độc. Bởi bên cạnh nấm trứng gà, trong tự nhiên cũng có loài nấm có hình dáng tương tự nhưng chứa độc tố nguy hiểm.

"Việc nhiều người thu hái nấm rừng, trong đó có nấm trứng gà để sử dụng không phải là vấn đề đáng lo ngại nếu người hái có đủ kinh nghiệm nhận diện nấm. Tuy nhiên, với nấm mọc tự nhiên, cần đặc biệt thận trọng vì các loài nấm ăn được và nấm độc có thể có hình thái khá giống nhau", ông Nguyên nói.

Theo chuyên gia này, việc phân biệt các loài nấm không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì hình thái của nấm có thể thay đổi đáng kể tùy điều kiện môi trường. Cùng một loài nhưng khi thời tiết nóng, lạnh hoặc độ ẩm khác nhau, hình dáng bên ngoài cũng có thể khác, khiến người không có chuyên môn dễ nhận diện nhầm.

Riêng với nấm trứng gà, ông Nguyên khuyến cáo người thu hái, chế biến thành món ăn phải là người có kiến thức, kinh nghiệm về nấm.

"Nấm trứng gà không nên được nhận diện chỉ dựa vào màu sắc hay hình dáng bên ngoài. Hình thái của nấm thay đổi khá nhiều tùy điều kiện môi trường. Cùng một loài nhưng khi thời tiết nóng, lạnh hoặc độ ẩm khác nhau, hình dáng có thể khác đáng kể. Vì vậy, người không có kinh nghiệm chuyên môn không nên tự dựa vào một vài đặc điểm như mũ nấm màu vàng, hình dáng giống quả trứng hay nơi nấm mọc để khẳng định đó là nấm trứng gà và đem chế biến", ông Nguyên lưu ý.

Chuyên gia này nói thêm: "Với nấm mọc tự nhiên, kinh nghiệm của người dân địa phương là một nguồn tham khảo quan trọng. Những loại nấm đã được người dân ở một địa phương sử dụng lâu năm, có nhiều kinh nghiệm nhận biết thì mới nên cân nhắc sử dụng. Ngay cả tôi, dù đã tìm hiểu nhiều về nấm, nhưng khi đến một địa phương khác, nếu thấy một loài nấm có vẻ bên ngoài nhìn giống loài nấm quen thuộc, thì vẫn phải hỏi kỹ người dân địa phương xem họ có ăn loài nấm đó hay không. Bởi cùng một loài hoặc những loài có hình dáng tương tự, khi mọc ở những môi trường khác nhau, ở những địa phương khác nhau thì hình thái có thể thay đổi. Nếu không nhận biết chính xác, người ăn rất dễ nhầm nấm ăn được với nấm độc".