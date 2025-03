'Nàng Bạch Tuyết’ bản 2025 có gì ngoài những tranh cãi?

Sau khi Vua cha mất tích, Bạch Tuyết bị phế truất thành gia nhân trong lâu đài, dưới sự kiểm soát của mẹ kế - Hoàng hậu độc ác (Gal Gadot). Tin lời gương thần rằng Bạch Tuyết có tấm lòng đẹp hơn mình, Hoàng hậu sai thợ săn mang Bạch Tuyết vào rừng sát hại. Tuy nhiên, thợ săn động lòng trắc ẩn, khuyên công chúa hãy chạy vào rừng sâu lánh nạn. Cũng từ đây, Bạch Tuyết gặp gỡ 7 chú lùn kỳ diệu, cũng như chàng thủ lĩnh đẹp trai Jonathan (Andrew Burnap) của phe lục lâm chống đối Hoàng hậu.

Phiên bản 2025 tái hiện gần như trọn vẹn câu chuyện gốc ẢNH: DISNEY

Nỗ lực chiếm cảm tình khán giả trẻ của Disney

Kể từ khi hình ảnh đầu tiên được công bố, Nàng Bạch Tuyết bản 2025 đã nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ khán giả, chủ yếu do tạo hình của nữ chính. Khác với mô tả “da trắng như tuyết, tóc đen như mun” từ truyện cổ Grimm cho đến các tác phẩm phái sinh, Bạch Tuyết qua màn hóa thân của Rachel Zegler lại có nước da bánh mật; đồng thời mất đi vẻ đẹp thuần khiết của bản hoạt hình năm 1937.

Ngoài ra, khi đứng chung khung hình với “Hoàng hậu độc ác” Gal Gadot, ngoại hình của Zegler tỏ ra kém sức hút, khi mà Gadot từng là cựu Hoa hậu Israel. Chưa kể, người đẹp 40 tuổi cũng có lượng fan đông đảo, sau khi vào vai nữ anh hùng Wonder Woman của Vũ trụ phim DC. Nhìn chung, khó ai có thể tin được rằng trong phiên bản mới này, Hoàng hậu phải lùng giết Bạch Tuyết vì ganh tị với sắc đẹp của cô.

Bạch Tuyết là nỗ lực tiếp theo của Nhà Chuột trong việc đa dạng hóa chủng tộc trên phim ẢNH: DISNEY

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Disney đưa ra quyết định phá cách, thay đổi sắc tộc của các nàng công chúa. Trước đó, The Princess and the Frog (2009) cũng đổi tuyến nhân vật thành người Mỹ gốc Phi. Hay như trong The Little Mermaid bản live action (2023), mỗi nàng tiên cá con Vua thủy tề mang một sắc da, đại diện cho các châu lục khác nhau. Đó là chưa kể việc lai lịch và giới tính của nhiều siêu anh hùng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel - trực thuộc Disney - cũng được biến tấu.



Đối với nhiều fan, hãng Walt Disney có những bước tiến quan trọng khi công nhận sự đa dạng chủng tộc, cũng như dành sân chơi lớn cho các diễn viên thuộc nhóm thiểu số ở xã hội Mỹ. Tuy nhiên, số khác cho rằng Nhà Chuột đang cố theo đuổi phong trào “woke” (thức tỉnh, trân trọng văn hóa khác biệt) nhằm chiếm cảm tình của khán giả Gen Z và Gen Alpha, bất chấp sai lệch nguyên tác. Số khán giả phản đối cho rằng Disney đang thiếu một chiến lược bền vững để nâng cao giá trị thương hiệu, mà chỉ đang chiều theo các xu hướng nhất thời.

Âm nhạc là điểm sáng

Công bằng mà nói, nếu không quá quan tâm đến các khác biệt nguyên tác, Nàng Bạch Tuyết bản 2025 có một số điểm đáng khen. Trước hết là phần âm nhạc, do bộ đôi nhạc sĩ Benj Pasek và Justin Paul, từng chiến thắng 4 giải Emmy - Grammy - Oscar - Tony, biên soạn.

Những ca khúc bất hủ, tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả, một lần nữa tái hiện trên nền nhạc được phối mới, cùng phần nhìn sinh động. Người xem bắt gặp hình ảnh 7 chú lùn thân quen đồng thanh Heigh-Ho khi đến mỏ, hay phân cảnh Bạch Tuyết đoàn kết họ lại qua bài ca lao động vui tươi Whistle While You Work. Ê kíp dụng công sáng tạo thêm nhiều bài hát mới, như bài nhạc chính Waiting on a Wish, hay “bài ca phản diện” All is Fair, nhằm mang đến buổi tiệc âm nhạc nhiều màu sắc cho khán giả.

Nhiều bài ca cất lên chiếm trọn trái tim người xem ẢNH: DISNEY

Với xuất thân là ca sĩ nhạc kịch, Rachel Zegler dễ chiếm cảm tình người xem bằng những nốt cao, cùng khả năng luyến láy phức tạp. Đến phần bài hát của Gal Gadot, vũ đạo bắt mắt, song cách người đẹp trình bày có phần khô cứng, vô hồn. Đặc biệt, bản Việt hóa do Đỗ Lê Hồng Nhung và Phan Như Thùy, đều là ca sĩ triển vọng, thể hiện, mang đến chất giọng gần gũi và thân quen hơn.



Cùng với phần nhạc, phần hình ảnh có sự bổ trợ khá trọn vẹn. Phần vũ đạo của những diễn viên phụ hay vai quần chúng thể hiện khả năng chỉ đạo và kiểm soát đám đông tốt từ nhà làm phim, mang đến những khung hình có chiều sâu, đậm tính điện ảnh. Ở những bài hát tình yêu, khung cảnh trở nên mờ ảo, thơ mộng hơn, mang đến cảm xúc tích cực cho người xem.

Những điểm trừ đáng tiếc

Đáng tiếc rằng dù sở hữu phần nhìn khá thơ mộng, các sinh vật trong phim được thể hiện thiếu chân thực. Hình ảnh muôn thú theo chân Bạch Tuyết, hay 7 chú lùn thiếu sức sống, phần CGI chưa mượt mang đến nhiều cử động thô cứng. Vốn dĩ, tính cách từng chú lùn được thể hiện rõ nét trên gương mặt, từ đó tạo nên cá tính riêng của họ, thì nay bị khắc họa sơ sài.

Đồng thời, các hiệu ứng liên quan đến ma thuật, như gương thần hay quyền phép của Hoàng hậu, lại bị hào nhoáng hóa, tạo cảm giác như “game” chứ không phải phim ảnh. Việc thêm thắt quá nhiều hiệu ứng cũng khiến người xem mất tập trung, khó theo dõi câu chuyện.

Một điểm trừ khác đến từ việc không hợp vai. Có phần thể hiện âm nhạc tốt, song diễn xuất của Rachel Zegler chưa đa dạng. Cô chưa thể hiện được nhiều biểu cảm phức tạp của Bạch Tuyết, hay “tâm hồn đẹp” của nàng cũng được khắc họa qua những lời nói suông, chứ diễn viên chưa truyền tải được.

Còn về Gal Gadot, cô tỏ ra “gồng” khi vào vai Hoàng hậu. Với lợi thế hình thể cùng nụ cười tỏa nắng, cựu Hoa hậu Israel hợp với những vai chính diện có nhiều cảnh hành động. Tuy nhiên, “Hoàng hậu” như một chiếc áo quá “tù”, khiến Gadot phải chật vật. Trong những cảnh thể hiện sự tàn ác, Gadot chưa có biểu cảm đủ “ác”, đủ ám ảnh, khiến người xem thấy buồn cười hơn là sợ.

Cả Zegler và Gadot đều không hợp vai ẢNH: DISNEY

Một điểm trừ lớn nằm ở phần kịch bản. Thay vì săn lùng Bạch Tuyết vì nàng đẹp hơn mình, Hoàng hậu lại cố giết cô gái trẻ vì có… tấm lòng đẹp hơn mình. Không chỉ tăng tính vô lý, kịch bản còn khiến nhân vật phản diện trở nên ngớ ngẩn, kệch cỡm - không phù hợp với hình tượng bậc thầy thao túng ban đầu. Ngược lại, Bạch Tuyết có những chuyển biến tâm lý chớp nhoáng, hành trình từ cô gái phụ thuộc trở thành nữ cường tạo cảm giác gượng ép. Các vai thứ chính như thợ săn, 7 chú lùn, Jonathan... bị khai thác mỏng, lan man.



Tóm lại, Nàng Bạch Tuyết bản 2025 có điểm mạnh ở phần hình ảnh và âm nhạc, song câu chuyện thiếu đột phá. Ra mắt ngày 21.3 tại Việt Nam, phim mới của Disney dự kiến sẽ thu hút khán giả nhí, chiếm doanh thu cao, do không có đối thủ ngang tầm cạnh tranh.