Nâng cao chất lượng điều động, bổ nhiệm cán bộ

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, gắn kết chặt chẽ giữa quán triệt và tổ chức thực hiện, từng bước chuyển từ "học tập, quán triệt" sang "nắm chắc, hiểu sâu, hành động quyết liệt, làm đến cùng"; từ "ban hành văn bản" sang "giao việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả".

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ theo hướng toàn diện, chặt chẽ, đúng các chủ trương, quy định của T.Ư. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ được quán triệt thực hiện nghiêm túc. Công tác cán bộ cơ bản bảo đảm nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định; chú trọng gắn kết giữa năng lực, sở trường với yêu cầu, tiêu chuẩn, vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và nhiệm vụ được giao.

Lưu ý một số tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo cũng như các ý kiến tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có giải pháp rõ ràng, lộ trình cụ thể để khắc phục kịp thời và hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Theo đó, công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng, phải phát hiện, lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc; cán bộ phải có năng lực, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả công việc phải được đánh giá thực chất, quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ.

Từ kết quả kiểm tra, giám sát và yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng thời gian tới, nhất là trong công tác cán bộ, Đảng ủy Chính phủ cần phát huy những kết quả, ưu điểm đạt được và quyết liệt thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với vị trí việc làm, nhóm chức danh, sản phẩm, hiệu quả cụ thể và mức độ đóng góp, đảm bảo đánh giá đúng sản phẩm, năng lực, vị trí cán bộ.

Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, tập trung vào tất cả các khâu từ quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chế độ, chính sách. Tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng đối tượng, trình tự theo quy định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực đã đạt những kết quả tích cực. Cùng với đó là nỗ lực, quyết tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ứng phó kịp thời với những diễn biến của tình hình quốc tế, trong đó có những diễn biến vượt ngoài dự báo; có các giải pháp kịp thời, linh hoạt để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Thủ tướng cũng cho biết, sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tổ chức rà soát toàn bộ các kiến nghị của đoàn kiểm tra; xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng để triển khai khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Chính phủ.

Đồng thời tập trung làm tốt công tác cán bộ, phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu…