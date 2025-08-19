Nâng cao chất lượng KOL Việt Nam

Ngày 18.8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an tổ chức Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", quy tụ hơn 300 người có sức ảnh hưởng (KOL) tiêu biểu trên cả nước.

Tạo môi trường để KOL lan tỏa tích cực

Khai mạc hội nghị, thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, cho biết trong kỷ nguyên số, những người có ảnh hưởng trên không gian mạng đã và đang trở thành một lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc, giá trị VN ra thế giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: T.C

Theo Cục trưởng A05, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện những bước chuyển mình quan trọng, chiến lược, KOL chính là nguồn lực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số giàu bản sắc và bền vững. Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo môi trường phát triển lành mạnh cho KOL. Do đó, ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao, mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của từng phát ngôn, hình ảnh và hành động. Cạnh đó, các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ... cần chung tay định hướng, đồng hành, hỗ trợ cùng kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL nêu cao lòng yêu nước, phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thông quốc gia ngày càng phát triển.

Tham luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Cục phó Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL), cho rằng cần có góc nhìn quản lý và các chế tài cụ thể đối với KOL. Từ đó chất lượng KOL sẽ được nâng lên, và cơ quan chức năng có thể tận dụng họ tham gia truyền thông chính sách, sáng tạo nội dung số tích cực, giữ gìn văn hóa VN và biến KOL thành "đại sứ văn hóa", giới thiệu văn hóa VN với bạn bè thế giới.

Nâng chế tài, nâng chất lượng

Theo bà Thanh Huyền, ở Trung Quốc và Hàn Quốc đã có thời gian dài về quản lý KOL và rất hiệu quả. Tại Trung Quốc, KOL là biểu tượng về các giá trị văn hóa - xã hội, là lối sống cho giới trẻ. Tương tự ở Hàn Quốc, KOL và người nổi tiếng cũng là những tấm gương cho khán giả, giới trẻ noi theo. Hai nước này đều không cho phép KOL vi phạm pháp luật, đạo đức, văn hóa, do vậy họ có những chế tài rất cao và cụ thể đối với KOL.

Ra mắt Liên minh Niềm tin số ẢNH: T.C

Lấy ví dụ, bà Huyền cho biết tại Trung Quốc, KOL vi phạm sẽ bị xử lý rất nghiêm, từ hành chính, "phong sát", thậm chí phạt tù. Còn tại Hàn Quốc, khi người nổi tiếng, KOL vi phạm pháp luật hay lệch chuẩn đạo đức, sẽ bị "tẩy chay" trong vài năm, thậm chí vĩnh viễn. Dù bị "phong sát" hay "tẩy chay", bà Huyền khẳng định điều này coi như sự nghiệp bị chấm dứt.

Theo bà Huyền, nước ta hiện nay chưa có các quy định cụ thể về quản lý các KOL sao cho hiệu quả, trong khi đã có nhiều KOL vi phạm pháp luật, đạo đức, trái thuần phong mỹ tục. Do vậy cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của các KOL, thậm chí là áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, sự xuất hiện trên truyền thông của người vi phạm, gây tác động xấu đến xã hội.

Từ những phân tích của mình, bà Huyền mong muốn nước ta có đội ngũ KOL chất lượng. Khi đó, cơ quan chức năng cần tận dụng họ tham gia truyền thông chính sách, sáng tạo nội dung số tích cực, giữ gìn văn hóa VN và đưa văn hóa nước ta ra thế giới.

Ông Hoàng Ninh, Cục phó Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương), ghi nhận những đóng góp và vai trò lớn của KOL trong thời đại thương mại điện tử ngày càng phát triển. Tuy nhiên, ông Ninh cho hay thời gian gần đây nhiều KOL lợi dụng uy tín cá nhân để bán sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và một số KOL thì cung cấp thông tin không minh bạch, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nhãn hàng và mất niềm tin với người dân.

Sáng tạo phải tuân thủ pháp luật và văn hóa

Tại hội nghị, ban tổ chức đã thành lập "Liên minh Niềm tin số" và khởi động chương trình "tín nhiệm người ảnh hưởng", nhằm xây dựng văn hóa truyền thông số minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và giúp KOL khẳng định uy tín, giúp doanh nghiệp lựa chọn ra đối tác tin cậy.

Chia sẻ bên lề hội nghị, rapper Đen Vâu cho rằng bản thân nhận thức rõ vai trò và sức ảnh hưởng của một người nổi tiếng trong xã hội. Từ đó, nam rapper tự thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn trong cách ứng xử, lan tỏa giá trị tích cực và tiếp tục hoàn thiện bản thân. Đen Vâu cho hay trong công việc, anh luôn dành thời gian học hỏi, lắng nghe và tìm hiểu quy định pháp luật để ngày một hoàn thiện hơn. Do vậy, mỗi cú click chuột, mỗi nội dung chia sẻ trên mạng xã hội, anh đều suy nghĩ rất kỹ và thấu đáo, tránh để lại hậu quả đối với thế hệ trẻ, những người sử dụng công nghệ rất sớm và rất nhiều.

Theo rapper Đen Vâu, với người làm sáng tạo, điều đầu tiên phải tuân thủ pháp luật và giữ gìn bản sắc văn hóa. Cạnh đó là phải thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.