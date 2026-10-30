Nâng cao chất lượng quản trị địa phương ở mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 30.10, Trường đại học Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số trong quản lý hành chính nhà nước hiện nay".

Tham dự hội thảo có đại diện các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo luật; tòa án, viện kiểm sát, cơ quan quản lý nhà nước; luật sư, tổ chức hành nghề luật; các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu sinh một số trường đại học trong cả nước.

Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long, phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: NAM LONG

Phát biểu khai mạc hội thảo, Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với chuyển đổi số trong quản lý hành chính nhà nước.

PGS-TS Lương Minh Cừ đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và vận hành mô hình; từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo ban tổ chức, hội thảo nhận được 71 tham luận của các tác giả là chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nhà quản lý, chuyên gia pháp lý đang công tác tại các trường đại học, cơ quan nhà nước. Các tham luận xoay quanh nội dung công tác thực thi chính quyền 2 cấp và chuyển đổi số ở tỉnh Vĩnh Long; đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND trong kỷ nguyên số; chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp, tòa án, viện kiểm sát đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp...

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo ẢNH: NAM LONG

Các tham luận đã góp phần làm rõ những yêu cầu đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là việc phân định thẩm quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tăng cường trách nhiệm giải trình, bảo đảm an toàn thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Qua đó, cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện tại địa phương.

Thông qua hội thảo nhằm kết nối, trao đổi học thuật giữa các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hành nghề luật và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học. Đồng thời góp phần bổ sung luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý hành chính nhà nước.

Những kết quả của hội thảo cũng là nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy pháp luật và quản lý nhà nước, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp.