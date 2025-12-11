Nâng cao hiệu lực giám sát, phản biện của MTTQ trong đầu tư, quản lý đất đai

Ngày 10.12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Những yếu tố mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta".

Tránh rập khuôn, máy móc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

TS Nguyễn Văn Pha phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, bối cảnh xã hội mới đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng cần nhiều giải pháp để phù hợp thực tế hiện nay,…

Tham luận tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, cho biết, trong giai đoạn hiện nay, các giai cấp, tầng lớp xã hội đã định hình, song cũng luôn có sự thay đổi về số lượng và sự chuyển dịch trong nội bộ của mỗi giai tầng cũng như trong sự tương tác với các giai cấp, tầng lớp khác.

Ông Nhật đề nghị cần có cách nhìn với một khía cạnh khác về giai tầng xã hội trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là xã hội tồn tại 2 bộ phận: một là "người lao động", trong đó có công nhân, nông dân, trí thức và hai là "chủ doanh nghiệp", trong đó có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể và doanh nghiệp tư nhân.

Với cách nhìn nhận như trên, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam cần có những chủ trương, chính sách phù hợp, tránh rập khuôn, máy móc trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo đúng đường lối của Đảng đề ra.

TS Nguyễn Văn Thân phát biểu tham luận tại hội thảo ẢNH: GIA HÂN

Còn theo TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đội ngũ doanh nhân Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã xác định "kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân". Do vậy, vai trò cầu nối, đồng hành của MTTQ Việt Nam với đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp là hết sức quan trọng trong giai đoạn mới. Mặt trận cần khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội, tôn vinh doanh nhân có thành tích xuất sắc.

Phát huy đầy đủ sức mạnh cả hệ thống chính trị

TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng trong thời gian tới cần phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

PGS-TS Ngô Thanh Hoàng nêu ý kiến tham luận tại hội thảo ẢNH: GIA HÂN

"Có phát huy được đầy đủ vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị mới thu hút, tập hợp và phát huy sức mạnh của cả dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước", ông Dĩnh nêu ý kiến và kiến nghị cần tiếp tục củng cố và phát huy mạnh mẽ khối liên minh các giai cấp, các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo trong xã hội.

Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, PGS-TS Ngô Thanh Hoàng, Trưởng ban Quản lý khoa học, Học viện Tài chính, cho rằng, cần tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao hiệu lực các quy định về giám sát và phản biện xã hội, nhất là quyền tiếp cận thông tin của MTTQ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế then chốt như ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, thực hiện các dự án PPP, các chương trình mục tiêu quốc gia…

"MTTQ cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số gắn với định hướng xây dựng nhà nước số, xã hội số. Hệ thống cơ sở dữ liệu về phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhân dân, về kết quả giám sát, phản biện xã hội, về các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội… cần được số hóa, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan, tạo điều kiện cho việc tra cứu, phân tích, đánh giá nhanh và chính xác hơn", ông Hoàng nêu.