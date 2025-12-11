Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nâng cao hiệu lực giám sát, phản biện của MTTQ trong đầu tư, quản lý đất đai

Tư An
Tư An
11/12/2025 08:51 GMT+7

PGS-TS Ngô Thanh Hoàng cho rằng, cần nâng cao hiệu lực quy định về giám sát, phản biện xã hội, nhất là quyền tiếp cận thông tin của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong các lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai...

Ngày 10.12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Những yếu tố mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta".

Tránh rập khuôn, máy móc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nâng cao hiệu lực giám sát, phản biện của MTTQ trong đầu tư, quản lý đất đai- Ảnh 1.

TS Nguyễn Văn Pha phát biểu khai mạc hội thảo

ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, bối cảnh xã hội mới đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng cần nhiều giải pháp để phù hợp thực tế hiện nay,…

Tham luận tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, cho biết, trong giai đoạn hiện nay, các giai cấp, tầng lớp xã hội đã định hình, song cũng luôn có sự thay đổi về số lượng và sự chuyển dịch trong nội bộ của mỗi giai tầng cũng như trong sự tương tác với các giai cấp, tầng lớp khác.

Ông Nhật đề nghị cần có cách nhìn với một khía cạnh khác về giai tầng xã hội trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là xã hội tồn tại 2 bộ phận: một là "người lao động", trong đó có công nhân, nông dân, trí thức và hai là "chủ doanh nghiệp", trong đó có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể và doanh nghiệp tư nhân.

Với cách nhìn nhận như trên, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam cần có những chủ trương, chính sách phù hợp, tránh rập khuôn, máy móc trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo đúng đường lối của Đảng đề ra.

Nâng cao hiệu lực giám sát, phản biện của MTTQ trong đầu tư, quản lý đất đai- Ảnh 2.

TS Nguyễn Văn Thân phát biểu tham luận tại hội thảo

ẢNH: GIA HÂN

Còn theo TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đội ngũ doanh nhân Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã xác định "kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân". Do vậy, vai trò cầu nối, đồng hành của MTTQ Việt Nam với đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp là hết sức quan trọng trong giai đoạn mới. Mặt trận cần khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội, tôn vinh doanh nhân có thành tích xuất sắc.

Phát huy đầy đủ sức mạnh cả hệ thống chính trị

TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng trong thời gian tới cần phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Nâng cao hiệu lực giám sát, phản biện của MTTQ trong đầu tư, quản lý đất đai- Ảnh 3.

PGS-TS Ngô Thanh Hoàng nêu ý kiến tham luận tại hội thảo

ẢNH: GIA HÂN

"Có phát huy được đầy đủ vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị mới thu hút, tập hợp và phát huy sức mạnh của cả dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước", ông Dĩnh nêu ý kiến và kiến nghị cần tiếp tục củng cố và phát huy mạnh mẽ khối liên minh các giai cấp, các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo trong xã hội.

Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, PGS-TS Ngô Thanh Hoàng, Trưởng ban Quản lý khoa học, Học viện Tài chính, cho rằng, cần tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao hiệu lực các quy định về giám sát và phản biện xã hội, nhất là quyền tiếp cận thông tin của MTTQ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế then chốt như ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, thực hiện các dự án PPP, các chương trình mục tiêu quốc gia…

"MTTQ cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số gắn với định hướng xây dựng nhà nước số, xã hội số. Hệ thống cơ sở dữ liệu về phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhân dân, về kết quả giám sát, phản biện xã hội, về các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội… cần được số hóa, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan, tạo điều kiện cho việc tra cứu, phân tích, đánh giá nhanh và chính xác hơn", ông Hoàng nêu.

Tin liên quan

Niềm tin gửi Đảng: Khẳng định vai trò đặc biệt của MTTQ VN trong hệ thống chính trị

Niềm tin gửi Đảng: Khẳng định vai trò đặc biệt của MTTQ VN trong hệ thống chính trị

GS-TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, đề nghị thể chế hóa rõ hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận thành cơ chế quyền lực mềm trong hệ thống chính trị.

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Khám phá thêm chủ đề

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý đất đai Kinh tế thị trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận