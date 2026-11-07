Nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, phòng tránh lừa đảo tài chính cho sinh viên

Theo thông tin từ T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, năm nay, Chuỗi hoạt động Tài chính số sẽ được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Sacombank triển khai ở 9 tỉnh, thành phố, nhằm nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, phòng tránh lừa đảo tài chính, "bẫy nợ" và tiêu dùng thiếu kiểm soát cho sinh viên.

Chuỗi hoạt động gồm 12 chương trình tọa đàm Tài chính số S-FinTalk và 3 Ngày hội Tài chính số S-FinFest, với thông điệp "Tự chủ tài chính - Kiến tạo tương lai", kết hợp giáo dục tài chính, trải nghiệm công nghệ số và các hoạt động giao lưu, giải trí dành cho sinh viên.

Chương trình diễn ra từ tháng 11.2026 - tháng 1.2027, với chương trình tọa đàm S-FinTalk tại 9 tỉnh, thành phố: Vĩnh Long, Đồng Nai, Đà Nẵng, Huế, TP.HCM, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên.

MC Khánh Vy (thứ 3 từ phải qua) đồng hành cùng sinh viên trong Ngày hội Tài chính số năm 2025 ẢNH: BTC

Nội dung tọa đàm chú trọng nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, phòng tránh lừa đảo tài chính, "bẫy nợ" và tiêu dùng thiếu kiểm soát. Qua đó, chương trình góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính khoa học, sử dụng các công cụ tài chính số an toàn, thông minh.

Thông qua chương trình, sinh viên có cơ hội giao lưu cùng các chuyên gia tài chính - ngân hàng; tiếp cận kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân; lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư phù hợp.

Phòng tránh những rủi ro trong môi trường số

3 ngày hội S-FinFest sẽ diễn ra tại Đà Nẵng ngày 28.11.2026, TP.HCM ngày 19.12.2026 và Hà Nội dự kiến ngày 9.1.2027, hướng tới mục tiêu thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia tại mỗi địa điểm.

Các ngày hội kết hợp hoạt động khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính số hiện đại; sân chơi kiến thức S-FinBattle; giao lưu, trao đổi cùng chuyên gia, KOL trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại S-FinTalk; các đêm đại nhạc hội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Anh Nguyễn Minh Triết (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Chuỗi hoạt động Tài chính số năm 2025 ẢNH: BTC

Thông qua hình thức kết hợp học tập, trải nghiệm và giải trí, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần chủ động học hỏi, thích ứng và sáng tạo của sinh viên trong lĩnh vực tài chính, công nghệ.

Chia sẻ về chương trình, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết: "T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát huy năng lực tự chủ tài chính của sinh viên.

Chương trình cũng mong muốn giúp các bạn hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, an toàn, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh những rủi ro trong môi trường số. Qua đó, khuyến khích sinh viên chủ động học hỏi, thích ứng và sáng tạo, từng bước làm chủ các công cụ tài chính số, phục vụ thiết thực cho học tập, đời sống và phát triển bản thân".