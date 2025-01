'Nâng cấp' bản thân trong tết, đây là những khóa học miễn phí dành cho bạn

Học sinh học trực tuyến với sự hỗ trợ từ các phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) ẢNH: NHƯ AN

Học miễn phí về trí tuệ nhân tạo, tiếng Anh

Trong nhiều ngày tết, tổ chức SkillPixel có trụ sở ở TP.Nha Trang phối hợp cùng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) tổ chức khóa bồi dưỡng đội tuyển trí tuệ nhân tạo (AI) tham dự kỳ thi Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên năm 2025. Chương trình đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực như machine learning (máy học), computer vision (thị giác máy tính), NLP (lập trình ngôn ngữ tư duy), tinh chỉnh mô hình AI...

Theo ban tổ chức, đội ngũ giảng viên đứng lớp là các chuyên gia trong, ngoài nước như anh Nguyễn Gia Hy, giảng viên AI tại ĐH Swinburne (Úc); anh Nguyễn Nguyên Hưng, trợ lý nghiên cứu ở Viện AI ứng dụng (A2I2, Úc); anh Nguyễn Thành Phát, trợ lý nghiên cứu AI ở ĐH Quốc gia Hà Nội; và anh Nguyễn Minh Hiếu, trợ lý nghiên cứu AI tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

Cũng theo ban tổ chức, khóa đào tạo nêu trên hoàn toàn miễn phí và dành cho tất cả đối tượng, không chỉ giới hạn ở các bạn có dự định thi học sinh giỏi. Đặc biệt, trong những ngày nghỉ tết, có buổi học giới thiệu computer vision (30.1, tức mùng 2 tết), giới thiệu NLP (1.2, tức mùng 4 tết). Các buổi học sẽ được phát trực tuyến tại trang Facebook của tổ chức này.

Các khóa học miễn phí về trí tuệ nhân tạo trong mở trong dịp tết ẢNH: SKILLPIXEL

Dịp này, người học cũng có thể đăng ký học tiếng Anh và nâng cao trình độ chuyên môn nhờ các khóa cung cấp bởi Chương trình Mạng lưới tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến (OPEN) và được Ngoại giao Mỹ tài trợ. Đây đều là những khóa học miễn phí, từ tự học đến có giảng viên hướng dẫn với thời lượng đào tạo linh hoạt từ 5-12 tuần. Sau khi hoàn thành, người học cũng có thể lấy giấy chứng nhận từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, hiện có các khóa học khả dụng là tiếng Anh cho phát triển sự nghiệp; tiếng Anh cho báo chí, tiếng Anh cho kinh doanh và khởi nghiệp; tiếng Anh cho STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), tiếng Anh cho chuyên gia du lịch; cùng nhiều khóa học dành cho các giáo viên tiếng Anh như cách tạo, triển khai khóa học trực tuyến; dạy tiếng Anh cho lớp đông học viên; dạy viết học thuật bằng tiếng Anh...

Bên cạnh đó, người học cũng có thể tham gia một số khóa học giá rẻ, thậm chí miễn phí trên các nền tảng như Coursera (về các chủ đề như kinh doanh, khoa học, lập trình, ngôn ngữ...), edX (khoa học máy tính, kỹ thuật, marketing...), Skillshare (sáng tạo, công nghệ, kinh doanh...), Udacity (AI, máy học, phân tích dữ liệu...) và Academic Earth (bài giảng của giảng viên nước ngoài).

Trang web tổng hợp các khóa học miễn phí của ĐH hàng đầu thế giới MIT ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, người học cũng có thể truy cập các khóa học miễn phí từ một số ĐH hàng đầu thế giới như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT OpenCourseWare), Harvard (Harvard Extension School), Stanford (Stanford Online)...

Cơ hội giành học bổng chính phủ

Ngày 1.2, chính phủ New Zealand bắt đầu nhận đơn ứng tuyển học bổng toàn phần bậc sau ĐH (Manaaki) từ người Việt. Dịp này, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cùng ĐH Auckland (New Zealand) tổ chức buổi chia sẻ thông tin trực tuyến nhằm hướng dẫn ứng viên giành học bổng vào ĐH số 1 New Zealand lúc 10 giờ cùng ngày. Theo ban tổ chức, dù diễn ra trong dịp tết nhưng sự kiện đã có hàng trăm người đăng ký tham dự.

Người học Việt Nam tìm hiểu cơ hội du học New Zealand ẢNH: NGỌC LONG

Trong cùng ngày 1.2, chính phủ Úc cũng chính thức nhận đơn ứng tuyển học bổng toàn phần bậc thạc sĩ (AAS) từ Việt Nam. Trước đó, học bổng toàn phần bậc sau ĐH từ chính phủ Mỹ (Fulbright) cũng đã mở đơn đăng ký, với thời hạn cuối là ngày 1.4 tương tự học bổng AAS. Nếu muốn đến Anh, ứng viên có thể tham khảo nhiều chương trình học bổng từ chính phủ nước này như GREAT, Women in STEM.

Với thời hạn nộp học bổng thường kết thúc trong tháng 4 và tháng 5, khoảng nghỉ tết là dịp tốt để ứng viên có thể tìm hiểu, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển để có cơ hội học tập hoàn toàn miễn phí ở những quốc gia có nền giáo dục ĐH hàng đầu thế giới.