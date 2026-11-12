Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2184/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 352/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Chính phủ nâng hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp lên 10 tỉ USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo quyết định mới, khoản 3 điều 1 của Quyết định số 352/QĐ-TTg được sửa đổi, điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh trong năm 2026.

Cụ thể, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả được nâng lên tối đa 10 tỉ USD/năm. Trong khi đó, tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn tối đa là 27% so với dư nợ cuối năm 2025.

Trước khi điều chỉnh, theo Quyết định số 352/QĐ-TTg, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả khoảng 6,124 tỉ USD/năm; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 19 - 20%.

Như vậy, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được nâng thêm gần 3,9 tỉ USD, tương đương khoảng 63,3% so với kế hoạch ban đầu. Tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn cũng được điều chỉnh tăng thêm 7 - 8 điểm phần trăm.

Việc điều chỉnh này mở rộng đáng kể dư địa huy động vốn từ nước ngoài của khu vực doanh nghiệp và tổ chức tín dụng trong năm nay. Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư mở rộng và triển khai các dự án lớn ngày càng tăng, nguồn vốn từ thị trường quốc tế giúp doanh nghiệp đa dạng hóa kênh huy động, giảm phụ thuộc vào tín dụng trong nước và có thêm nguồn lực cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Bên cạnh đó, việc nâng tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn tối đa lên 27% cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức tín dụng linh hoạt hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhu cầu vốn lưu động, thanh toán quốc tế và bổ sung dòng tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11.11.2026.