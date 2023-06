Nâng khống 26 triệu tiền điện, quản lý trạm viễn thông bị truy nã

Sáng 11.6, lãnh đạo Công an H.Hoài Đức cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với Đặng Đình Trâu (38 tuổi, trú P.Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội) về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".



Theo kết quả điều tra, bị can Trâu được Trung tâm mạng viễn thông MobiFone giao nhiệm vụ quản lý, vận hành khai thác và thanh toán tiền điện cho trạm viễn thông Đông La (xã Đông La, H.Hoài Đức).

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, Trâu và đồng bọn đã câu kết nâng khống số điện từng tháng so với mức tiêu thụ điện thực tế của trạm để chiếm đoạt tài sản. Tổng giá trị tài sản Trâu và đồng bọn chiếm đoạt tương ứng khoảng 26 triệu đồng.

Công an H.Hoài Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trâu về tội danh kể trên, tuy nhiên Trâu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích. Do vậy, Công an H.Hoài Đức đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trâu.

Công an H.Hoài Đức đề nghị người dân nếu phát hiện bị can Trâu cần báo ngay cho tổng đài 113, công an nơi gần nhất hoặc Công an H.Hoài Đức theo số điện thoại 0983426272. Đồng thời, Công an H.Hoài Đức yêu cầu Trâu ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.