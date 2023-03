Nâng khống công suất tàu cá để trục lợi: Bắt giam 2 cán bộ đăng kiểm, 2 ngư dân

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) cùng 2 cán bộ cấp dưới đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".