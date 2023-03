Tiền tham ô ở Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng lên đến hơn 136 tỉ đồng

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, liên quan vụ án Lâm Thị Hồng Tâm (50 tuổi, thủ quỹ) và Hoàng Quang Huy (34 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính) tham ô tài sản tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, tạm giam Đoàn Quang Vinh (61 tuổi, nguyên hiệu trưởng) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2021, Như đóng giả người tên Hùng (ngụ tại Lào) dụ Tâm góp vốn buôn gỗ. Tâm nhờ Huy cho mượn 500 triệu đồng từ quỹ của Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng để chuyển cho Như. Trong phi vụ đầu tiên, chỉ sau vài ngày, Như đã trả lãi cho Tâm 100 triệu đồng nên Tâm tiếp tục nhờ Huy cho rút nhiều tỉ đồng từ quỹ của trường để đầu tư với Như.

Bị can Phạm Thị Huỳnh Như NGUYỄN TÚ

Thấy Tâm dễ dàng đưa tiền, Như tiếp tục dựng chuyện buôn gỗ, bị lực lượng chức năng ở Lào kiểm tra, cần chuyển ngoại tệ trị giá hàng chục tỉ đồng về VN, hứa hẹn trả lãi cao và cho Tâm mượn tiền nên Tâm tiếp tục phạm tội.

Đến nay, Công an TP.Đà Nẵng xác định, các bị can rút hơn 136 tỉ đồng từ tài khoản của trường, với thủ đoạn lập séc khống, chừa trống số tiền để Vinh ký, sau đó Tâm tự điền số tiền cần rút rồi chuyển cho Như qua nhiều tài khoản. Hiện Công an TP.Đà Nẵng đã phong tỏa giao dịch, kê biên tài sản bất động sản, ô tô, vàng, tiền ngân hàng trị giá hơn 100 tỉ đồng của các bị can, trong đó có tài sản của Như trị giá hơn 25 tỉ đồng.