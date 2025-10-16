Năng lực Không quân Ấn Độ 'vượt' Trung Quốc?

Bảng xếp hạng của chuyên trang Danh mục Máy bay quân sự Hiện đại Thế giới (WDMMA) đã phân tích 103 quốc gia cùng 129 đơn vị hàng không. Trong đó, ngoài không quân, một số quốc gia có lực lượng không quân trực thuộc lục quân và hải quân.

WDMMA xếp hạng Không quân Ấn Độ đứng thứ 6 toàn cầu, được 69,4 điểm theo đánh giá TruVal Rating (TvR), vượt qua Trung Quốc xếp thứ 7 (63,8 TvR).

Máy bay cảnh báo sớm của Không quân Ấn Độ được hộ tống bởi 2 tiêm kích Su-30 ẢNH: AP

Xếp hạng TvR sẽ dựa vào số lượng máy bay có trong biên chế, năng lực tấn công và phòng thủ, mức độ hiện đại hóa và hoạt động huấn luyện tác chiến.

Không quân Ấn Độ có 1.716 máy bay, với 31,6% là tiêm kích, 29% trực thăng, 21,8% máy bay huấn luyện. Trong khi đó, Không quân Trung Quốc có 3.733 máy bay, với 52,9% số này là tiêm kích, tiếp đó là 28,4% máy bay huấn luyện.

Theo Newsweek ngày 15.10, các yếu tố huấn luyện, hỗ trợ tấm gần và lượng máy bay ném bom đã ảnh hưởng đến kết quả tổng quát của Không quân Trung Quốc. Chênh lệch cũng đến từ khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến, theo đó WDMMA đánh giá cao kết quả của Không quân Ấn Độ trong cuộc đụng độ với Pakistan hồi tháng 5.

Tiêm kích J-20 của Trung Quốc tại triển lãm hàng không ẢNH: REUTERS

Giới chức Ấn Độ và Trung Quốc chưa bình luận về xếp hạng trên.

Cũng theo xếp hạng của WDMMA, 4 trong 5 vị trí hàng đầu thuộc về các lực lượng hàng không của quân đội Mỹ. Không quân Mỹ dẫn đầu với 242,9 điểm TvR, theo sau là năng lực hàng không của Hải quân Mỹ (142,4 TvR). Không quân Nga xếp thứ 3 với 114,2 TvR, kế đến là Lục quân Mỹ (112,6 TvR) và Thủy quân Lục chiến Mỹ (85,3 TvR).

Ngoài không quân, năng lực hàng không của Hải quân Mỹ được đánh giá cao, với các phi đội tiêm kích và trực thăng bố trí trên những tàu sân bay, tàu khu trục.