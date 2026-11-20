Nghề giáo ngoài năng lực chuyên môn, cần sự kiên trì, lòng yêu thương và khả năng thấu cảm để hiểu rằng giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là hành trình đồng hành cùng con người.

Trong bộ tiêu chí về trường học hạnh phúc của UNESCO, năng lực thấu cảm được nhấn mạnh như một phẩm chất quan trọng mà mỗi nhà giáo cần rèn luyện. Đây không chỉ là năng lực cần thiết trong hoạt động giáo dục, mà còn là phẩm hạnh góp phần làm nên nhân cách và hạnh phúc của người thầy.

Thấu cảm - phẩm chất cốt yếu của người thầy

Thấu cảm là khả năng hiểu và cảm nhận sâu sắc cảm xúc, suy nghĩ, hoàn cảnh của người khác. Đối với giáo viên (GV), đó không chỉ là một khái niệm cần hiểu, mà còn là hành trang vào đời và hành trình giáo dục.

Nghề dạy học đòi hỏi sự tận tâm và nhiều hy sinh thầm lặng Ảnh: T.A

Vì sao nghề dạy học cần năng lực thấu cảm? Mỗi học sinh (HS) là một cá thể riêng biệt, có năng lực, tính cách, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu học tập khác nhau. Thấu cảm giúp nhà giáo đặt mình vào vị trí của học trò để hiểu những khác biệt ấy, từ đó lựa chọn cách giáo dục phù hợp với từng em.

Thấu cảm giúp GV biết lắng nghe trước khi kết luận, tìm hiểu trước khi trách phạt và kiên trì đồng hành thay vì từ bỏ. Thấu cảm còn mở ra mối quan hệ giáo dục tích cực. Khi cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng, HS sẽ dễ mở lòng, tin tưởng thầy cô và chủ động hơn trong học tập, rèn luyện. Người thầy không chỉ nhìn thấy lỗi sai mà còn nhận ra tiềm năng, nỗ lực và cơ hội tiến bộ của mỗi HS; giáo dục bằng tình thương nhưng không thiếu sự công bằng.

Nếu tri thức là nền tảng của nghề dạy học, thì thấu cảm là một trong những chìa khóa mở cửa trái tim người học. Sự thấu cảm đích thực xuất phát từ tấm lòng chân thành và mong muốn giúp mỗi HS trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Thấu cảm, khi đi cùng lòng bao dung, không chỉ đem lại những giá trị tốt đẹp cho HS mà còn góp phần tạo nên hạnh phúc của chính GV.

Thấu cảm giúp nhà giáo đặt mình vào vị trí của từng học trò để hiểu những khác biệt, từ đó lựa chọn cách giáo dục phù hợp với từng em Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nếu thấu cảm giúp người thầy hiểu nguyên nhân đằng sau một hành vi thì bao dung giúp người thầy lựa chọn cách ứng xử nhân văn. Khi biết thấu hiểu và bao dung, GV có thể giảm bớt những giận dữ, định kiến và căng thẳng không đáng có. Thay vì thất vọng trước thiếu sót của HS, người thầy bình tĩnh tìm cách tháo gỡ, trân trọng những nỗ lực dù nhỏ bé và kiên nhẫn chờ đợi sự trưởng thành. Chính điều đó giúp tâm hồn GV nhẹ nhõm hơn, các mối quan hệ tốt đẹp hơn và công việc giáo dục thêm ý nghĩa.

Sự hy sinh thầm lặng

Nghề dạy học đòi hỏi sự tận tâm và nhiều hy sinh thầm lặng. Nỗ lực của GV dành cho HS đôi khi không được nhìn thấy đầy đủ hoặc ghi nhận ngay lập tức.

Sự hy sinh ấy trước hết nằm ở thời gian và công sức phía sau mỗi tiết học: soạn bài, chấm bài, xây dựng học liệu, theo dõi sự tiến bộ của HS, đổi mới phương pháp giảng dạy và giải quyết những công việc không tên.

Đó còn là sự kiên nhẫn với những HS chậm tiến bộ. Có em cần được động viên nhiều lần, cần thêm thời gian và cơ hội để làm lại. Người thầy bền bỉ đồng hành ngay cả khi kết quả chưa xuất hiện, bởi không phải sự trưởng thành nào cũng có thể nhìn thấy trong một ngày, một tháng hay một năm học.

Sự hy sinh còn thể hiện ở việc quan tâm đến sự phát triển toàn diện của HS. GV không chỉ chú ý đến điểm số mà còn quan tâm đến đạo đức, tâm lý, kỹ năng sống, các mối quan hệ và tương lai của các em. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người học, người thầy cũng phải không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn và điều chỉnh phương pháp giáo dục.

Đặc biệt, thành quả của nghề giáo đôi khi chỉ được nhận ra sau nhiều năm. Một lời khuyên, một lần động viên, một cơ hội được trao hay một lần nghiêm khắc đúng lúc có thể thực sự phát huy giá trị khi HS trưởng thành, biết sống có trách nhiệm và đóng góp cho xã hội.

Có những đóng góp của người thầy không được nhắc tên, nhưng vẫn âm thầm hiện diện trong suy nghĩ, nhân cách và cuộc đời học trò.

Tuy nhiên, hy sinh thầm lặng không có nghĩa là GV phải quên đi những nhu cầu chính đáng của bản thân. Tận tâm với nghề không đồng nghĩa với kiệt sức, bỏ qua sức khỏe hay đánh mất những giới hạn cần thiết. Sự hy sinh có ý nghĩa phải đi cùng trách nhiệm với bản thân, sự tôn trọng phẩm giá và những điều kiện làm việc phù hợp.

Có thể ban đầu ta chọn nghề, nhưng càng đi sâu vào nghề, ta càng nhận ra nghề cũng đang lựa chọn và bồi đắp nên con người mình. Giữa bao đổi thay và nhọc nhằn, ta vẫn kiên trì bước tiếp, không chỉ bởi trách nhiệm mà còn bởi tình yêu được vun bồi qua năm tháng.

Nghề giáo kén người chọn, nhưng khi đã thực sự gắn bó, nghề cũng có cách chọn người ở lại. Và có lẽ, hạnh phúc sâu xa nhất của GV là đến một ngày nhìn lại, ta nhận ra mình không chỉ góp phần làm nên những con người trưởng thành mà chính nghề giáo cũng đã giúp mình trở nên nhân ái, trưởng thành và sống có ý nghĩa hơn.