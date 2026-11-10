Nhà giáo cũng cần thể hiện bản thân trên không gian số

Chương trình diễn ra sáng nay (10.11), do Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cùng Hội Marketing Việt Nam tổ chức, thu hút gần 300 người tham dự là giảng viên, báo cáo viên, nhà nghiên cứu và sinh viên.

Nổi tiếng không đồng nghĩa với được tin tưởng

Phát biểu đề dẫn tại sự kiện, tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, Trưởng ngành truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhấn mạnh con người chưa bao giờ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân và tạo ảnh hưởng đến xã hội như hiện nay.

Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông phát biểu đề dẫn ẢNH: BTC

Với sự phát triển của AI, khả năng này còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều này khiến con người trở thành đối tượng của quá trình thu thập dữ liệu, thương mại hóa, đồng thời thách thức giá trị văn hóa và giá trị của cá nhân.

Ông cũng nêu ra vấn đề về sự mở rộng của “mặt tiền sân khấu” - nơi cá nhân thể hiện trước công chúng và sự thu hẹp của “hậu đài” - không gian riêng tư của 1 người.

“Cá nhân có thể đã kết thúc hoạt động nhưng hình ảnh, phát ngôn của họ vẫn hiện diện trước công chúng. Khi không đứng trước người khác, cá nhân vẫn có thể chịu áp lực như thể mình đang được quan sát và đánh giá”, ông nói thêm.

Từ đó, tiến sĩ Huỳnh Văn Thông lưu ý truyền thông nhân văn không chỉ là chia sẻ nội dung nhân ái mà còn là cách ứng xử với con người: tôn trọng phẩm giá, quyền tự chủ, tiếng nói và đời sống riêng tư.

Tiếp nối, thạc sĩ Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch Nhân Humanity, khẳng định: “Sự nổi tiếng của một người không tự động biến thành niềm tin của người khác”.

Theo ông, niềm tin không thể chỉ được xây dựng bằng lượt xem mà phải bắt đầu từ chất lượng thông tin, sự thấu cảm rồi mới đến những giá trị cho cộng đồng.

Thông tin có thể giúp công chúng biết 1 vấn đề nhưng để họ hiểu, đồng cảm và tin tưởng, người truyền thông cần có cách truyền tải phù hợp và chứng minh thông điệp bằng hành động.

Thạc sĩ Nguyễn Công Vinh cho rằng có 3 cấp độ truyền thông: được biết đến, được tin tưởng và tạo ra giá trị ẢNH: BTC

Nhà giáo ngày nay không chỉ xuất hiện ở trên lớp

Trong khi tiến sĩ Huỳnh Văn Thông nhìn vấn đề ở bình diện rộng và thạc sĩ Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh việc tạo dựng niềm tin thì báo cáo của tiến sĩ Mai Đức Toàn và tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh tập trung vào nhân hiệu của người làm giáo dục.

Đại diện nhóm tác giả, tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh cho rằng giáo viên ngày nay ngoài hiện diện trên lớp mà còn ở trên không gian số. Họ cũng như những ngành nghề khác, thông qua mạng xã hội, chia sẻ phương pháp giảng dạy, kiến thức và bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, mỗi khi họ thể hiện bản thân trên mạng xã hội, họ lại phải đối diện với chuẩn mực nghề nghiệp, kỳ vọng và sự soi xét của xã hội.

Theo tiến sĩ Quốc Minh, một phát ngôn có thể được công chúng hiểu theo nhiều cách, tùy thuộc vào người tiếp nhận, đặc biệt khi phát ngôn đó bị tách khỏi bối cảnh ban đầu. Hình ảnh nhà giáo còn có thể bị ghi hình, chia sẻ hoặc cắt ghép ngoài ý muốn.

Cô nói: “Đôi khi họ nghĩ rằng những nền tảng mạng xã hội như Facebook hoặc TikTok là của cá nhân, vì vậy họ đăng bài với tư cách cá nhân. Nhưng thực chất, chúng ta luôn đại diện cho một tổ chức nào đó”.

Tiến sĩ Quốc Minh đánh giá thương hiệu cá nhân không do cá nhân quyết định hoàn toàn mà còn qua cách công chúng đón nhận ẢNH: BTC

Người làm giáo dục vừa phải giữ chuẩn mực nghề nghiệp, vừa cần được tôn trọng cá tính và quyền biểu đạt. Tiến sĩ Quốc Minh cũng nhấn mạnh sự thấu cảm, kể cả khả năng thấu hiểu chính mình. Với các cơ sở giáo dục, cần tạo điều kiện để xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh thay vì kiểm soát hình ảnh hay nội dung.

Kể từ thư mời viết bài hồi cuối tháng 8, hội thảo "Truyền thông nhân văn - Truyền thông nhân hiệu" nhận về gần 200 bài viết, với hơn 170 tác giả và đồng tác giả đến từ hơn 40 cơ quan, đơn vị. Ngoài 4 báo cáo ở phiên toàn thể, phiên làm việc tiểu ban chiều nay có 22 báo cáo, thuộc 5 mảng: Truyền thông nhân văn, truyền thông nhân hiệu: những tiếp cận lý luận và thực tiễn; AI, thuật toán và những thách thức đối với truyền thông nhân văn trong không gian số; Truyền thông nhân văn trong giáo dục: nhà giáo, người học và môi trường số; Truyền thông thương hiệu có trách nhiệm: CSR, ESG và xây dựng niềm tin công chúng; Công chúng và đời sống xã hội trong môi trường truyền thông số.



