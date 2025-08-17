Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đã được triển khai với quy mô 633.559 căn, gồm: 146 dự án hoàn thành với quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đặt ra tại đề án (tổng số đầu tư xây dựng là khoảng 1,062 triệu căn đến năm 2030). Trong 7 tháng năm 2025, đã hoàn thành 36.962/100.275 căn (đạt 37%). Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn (tổng số 73.671/100.275 căn, đạt 73%), mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành ít nhất 63.000 căn.

Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ nâng điều kiện về thu nhập đối với người độc thân từ không quá 15 triệu đồng lên không quá 20 triệu đồng/tháng, tạo điều kiện cho người mua NƠXH. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn thì nâng tổng thu nhập 2 vợ chồng từ không quá 30 triệu đồng lên không quá 40 triệu đồng/tháng tính theo bảng tiền công, tiền lương. Giao công an cấp xã xác nhận điều kiện thu nhập để mua, thuê mua NƠXH đối với trường hợp đối tượng không có hợp đồng lao động (trên cơ sở dữ liệu về dân cư). Đồng thời, sửa đổi quy định lãi suất cho vay mua, thuê mua NƠXH thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng giảm lãi suất vay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo không thay đổi mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội ẢNH: NHẬT BẮC

Về việc thành lập quỹ nhà ở, quỹ này có phạm vi rộng hơn NƠXH. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính sớm nghiên cứu tổng thể, học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc - những nước đã có các quỹ tương tự và vận hành hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương. Song theo Thủ tướng, nhu cầu về NƠXH ở các địa phương rất lớn, đặc biệt ở các đô thị lớn, trong khi việc thực hiện chương trình vẫn còn nhiều khó khăn. Kết quả triển khai ở nhiều địa phương còn chậm; việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng cho NƠXH còn chậm và có khó khăn; các doanh nghiệp đầu tư NƠXH còn khó khăn trong tiếp cận đất đai, thủ tục xây dựng, chính sách ưu đãi...

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trước ngày 20.8. Thủ tướng cũng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn NƠXH từ nay đến cuối năm 2025 là không thay đổi.

Cùng với đó, rà soát cán bộ, công chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do sắp xếp tổ chức bộ máy. Rà soát lại các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua, xây dựng NƠXH, cắt bỏ thủ tục, bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan không được để xảy ra tham nhũng, tiêu cực khi chính sách về NƠXH thông thoáng hơn.

Đặc biệt, Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH theo hướng phù hợp hơn, giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Nhà ở về phát triển và quản lý NƠXH.