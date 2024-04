Nắng nóng còn kéo dài sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), ngày Giỗ tổ Hùng Vương (tức 18.4.2024) cả 3 miền đều nắng nóng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết: "Ở các tỉnh miền Bắc thì khu vực Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ do tác động vùng thấp phía tây cộng thêm gió phơn nên khu vực Bắc bộ mức nhiệt ở khoảng 35-37 độ. Riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, dự báo nhiệt độ khả năng lên đến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ."

Còn tại Trung bộ, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt và nhiệt độ từ 37 – 39 độ C. Khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có khả năng nhiệt độ trên 40 độ C.

Trong khi đó, tại Tây nguyên và Nam bộ, mức nhiệt có thể ở vào khoảng 35-38 độ C, riêng TP.HCM từ 36-37 độ C.

Nắng nóng tiếp tục kéo dài ĐÌNH HUY

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết thêm, Đông Bắc bộ đang chịu tác động bởi đợt không khí lạnh yếu nên có mưa rào và giông.

"Mùng 10 tháng 3, giai đoạn này chúng ta đang chịu tác động của không khí lạnh yếu gây ra những đợt mưa rào và giông. Và chúng tôi dự báo chiều tối 18.4 (ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, đúng vào ngày Giỗ tổ Vua Hùng) có khả năng xuất hiện mua giông vào chiều tối, xác suất mưa giông vào chiều tối 18.4 là trên 60% ở khu vực Việt Trì (Phú Thọ), vùng núi Bắc bộ", ông Nguyễn Văn Hưởng nói.