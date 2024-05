Nắng nóng gần 50 độ C tại thủ đô Ấn Độ

AFP dẫn thông báo ngày 29.5 từ Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết kỷ lục nhiệt độ nói trên được ghi nhận tại các trạm quan trắc ở hai quận ngoại ô Narela và Mungeshpur trong ngày 28.5. IMD dự báo nhiệt độ tại Delhi trong ngày 29.5 cũng sẽ ở mức tương tự. Kỷ lục nhiệt độ trước đó tại Delhi là 49,2 độ C, được thiết lập vào tháng 5.2022. Tại Safdarjung, đài quan sát cơ sở của TP.New Delhi, nhiệt độ cao nhất đo được hôm 28.5 là 45,8 độ C, cao hơn 5 độ so với bình thường và cao nhất từ đầu năm đến nay. IMD ban hành cảnh báo nắng nóng mức màu đỏ cho ngày 29.5 và cảnh báo màu cam cho ngày 30.5, khi nhiệt độ có thể giảm nhẹ. Trong hai ngày tiếp theo, thủ đô Ấn Độ có thể có mưa nhỏ.

Nắng nóng tại New Delhi ngày 29.5 AFP

Nghiên cứu khoa học trong nhiều năm qua đã cho thấy rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, diễn ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Chính quyền TP.New Delhi cũng cảnh báo về nguy cơ thiếu nước khi thành phố đang phải đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt và phải cắt giảm nguồn cung nước cho một số khu vực.

Báo Times of India hôm qua (29.5) dẫn lời bà Atishi Marlena, quan chức phụ trách tài nguyên nước của Delhi, đã kêu gọi "trách nhiệm tập thể" nhằm ngăn chặn việc sử dụng nước lãng phí. Để giải quyết tình hình, nhà chức trách đã giảm tần suất cung cấp nước mỗi ngày ở nhiều khu vực, phân bổ lượng nước tiết kiệm được cho những nơi thiếu nước.