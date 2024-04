Nắng nóng gay gắt, gánh nước giải khát vỉa hè TP.HCM 'bội thu'

Thời tiết TP.HCM những ngày này nắng nóng oi bức với nền nhiệt cảm nhận có thể lên tới hơn 40 độ C. Tuy nhiên, đối với một số người, đây lại là cơ hội để "ăn nên làm ra" khi tiết trời nắng nóng gay gắt như đổ lửa khiến cho nhu cầu giải khát tăng cao.

Thời tiết TP.HCM những ngày này nắng nóng oi bức Võ Hiếu

Chị Uyên đang tất bật ép cam phục vụ khách hàng Võ Hiếu

Nắng nóng cũng là thời điểm các cửa hàng bán nước mía hoạt động hết công suất. Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nhiều cửa hàng chuyên bán nước mía đông khách đợi mua. Anh Trần Mộng Đức, nhân viên của một cửa hàng nước mía cho biết tiệm có thể bán đến 700-800 ly mỗi ngày.

Tiệm nước mía của anh Đức hoạt động hết công để phục vụ người dân Võ Hiếu

Uống ngay giữa đường để giải tỏa cơn khát Võ Hiếu

Nhiều khách hàng đứng đợi đến lượt mình Võ Hiếu

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, nắng nóng có xu hướng mở rộng hơn trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có TP.HCM và sẽ tiếp tục gia tăng hơn trong những ngày sắp tới, đi kèm là chỉ số UV tại các quận, huyện của TP.HCM sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Sau một thời gian nắng nóng gay gắt, nước bốc hơi nhiều khiến độ ẩm đang gia tăng nên nắng nóng bắt đầu có cảm giác oi bức rất khó chịu. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin thời tiết thường thấp hơn nhiệt độ ngoài trời theo cảm nhận thực tế từ 2 - 4 độ C. Trong thời gian gần đây, tại TP.HCM đặc biệt ở các quận trung tâm, nhiệt độ ngoài trời có khi cao hơn nhiệt độ khí tượng đến 5 - 6 độ C và đạt mức nhiệt cao kỷ lục 43 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.