Nắng nóng hoành hành khắp Đông Nam Á

Cục Khí tượng Thái Lan dự báo khối áp cao từ Trung Quốc sẽ lan xuống phía bắc Thái Lan và Biển Đông, trong khi gió đông và đông nam sẽ mang hơi nước từ biển đi sâu vào đất liền khiến thời tiết rất nóng. Một số khu vực ở Thái Lan đã ghi nhận mức nhiệt 44,5 độ C.

Trẻ em xếp hàng vào lớp dưới nắng nóng tại Manila (Philippines) AFP

Tại Campuchia, Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng dự báo đợt nắng nóng lên đến 39 độ C tại nhiều nơi từ ngày 7 - 9.4. Ở Malaysia, cơ quan chức năng đang lên kế hoạch làm mưa nhân tạo tại Sabah để đối phó khô hạn, sau đợt làm mưa nhân tạo từ ngày 28 - 30.3.

Tại Philippines, hàng ngàn trường học phải tạm dừng học trực tiếp do nắng nóng gay gắt. Theo tờ The Guardian, đợt nắng nóng lịch sử đang hoành hành khắp Đông Nam Á, trong đó còn có miền trung Myanmar ghi nhận mức nhiệt lên đến 44 độ C.