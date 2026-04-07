Sức khỏe

Nắng nóng hừng hực, có nên tắm ngay khi vừa về nhà?

M.P
07/04/2026 17:56 GMT+7

Đi làm giữa thời tiết nắng nóng về nhà, nhiều người muốn tắm ngay để giải nhiệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia, thói quen này có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nếu thực hiện không đúng cách.

Đi ngoài trời nắng nóng về nhà, tắm ngay có thể gây sốc nhiệt

Khi cơ thể vừa tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao, hệ tuần hoàn đang hoạt động mạnh để tỏa nhiệt: mạch máu giãn ra, nhịp tim tăng và cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Nếu tắm ngay, đặc biệt là bằng nước lạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến mạch máu co lại nhanh, gây choáng váng, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu.

Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm rối loạn cơ chế điều hòa thân nhiệt, ảnh hưởng đến tim mạch, đặc biệt ở người có bệnh nền như cao huyết áp hay bệnh tim, theo Cleveland Clinic (Mỹ).

Bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa tại Mỹ, cũng cho biết cơ thể cần thời gian để “hạ nhiệt tự nhiên” sau khi tiếp xúc với nắng nóng. Việc làm mát quá nhanh có thể gây phản ứng sinh lý bất lợi, khiến cơ thể mệt mỏi hơn thay vì dễ chịu.

Khi đi ngoài nắng về nhà nên nghỉ ngơi khoảng 15 - 20 phút trước khi tắm. Trong thời gian này, bạn có thể ngồi ở nơi thoáng mát và uống nước để bù dịch

Bao lâu sau khi đi nắng nóng về thì nên tắm? 

Các chuyên gia khuyến nghị khi đi ngoài trời nắng nóng về nhà nên nghỉ ngơi khoảng 15 - 20 phút trước khi tắm. Trong thời gian này, bạn có thể lau khô mồ hôi, ngồi ở nơi thoáng mát và uống nước để bù dịch. Khi cơ thể đã ổn định hơn, việc tắm sẽ an toàn và hiệu quả hơn.

Bác sĩ Rohini Patil, chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ, cho biết việc bổ sung nước trước khi tắm rất quan trọng, giúp cơ thể cân bằng lại nhiệt độ và tránh tình trạng mất nước do nắng nóng.

Nhiệt độ nước thế nào là phù hợp? 

Không ít người chọn tắm nước lạnh để nhanh chóng “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, điều này có thể khiến cơ thể giữ nhiệt bên trong và làm tăng cảm giác mệt. Các chuyên gia khuyến nghị nên dùng nước mát hoặc nước ấm nhẹ, khoảng 30 - 35°C, để cơ thể thích nghi dần, giúp làm mát hiệu quả mà không gây sốc nhiệt.

Những lưu ý không nên bỏ qua

  • Không tắm ngay khi cơ thể còn đang ra nhiều mồ hôi.
  • Tránh tắm nước quá lạnh, đặc biệt vào buổi tối.
  • Người có bệnh tim mạch, huyết áp cần thận trọng hơn.
  • Có thể rửa tay, chân, mặt trước khi tắm toàn thân.

Tắm sau khi đi nắng là cần thiết để làm sạch và giúp cơ thể dễ chịu hơn, nhưng không nên thực hiện ngay lập tức. Theo các chuyên gia, chỉ cần chờ cơ thể hạ nhiệt tự nhiên, bổ sung nước và chọn nhiệt độ nước phù hợp, bạn hoàn toàn có thể vừa “giải nhiệt” hiệu quả vừa bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng, theo Cleveland Clinic.

Tin liên quan

Nắng nóng: Ngủ máy lạnh sao cho khỏe và tiết kiệm điện?

Nắng nóng: Ngủ máy lạnh sao cho khỏe và tiết kiệm điện?

Trong những ngày nắng nóng, máy lạnh giúp bạn ngủ ngon hơn, nhưng nếu dùng không đúng cách có thể ảnh hưởng sức khỏe và tốn điện. Vậy làm sao để vừa mát, vừa khỏe, lại tiết kiệm điện?

Nắng nóng: Tắm lạnh hay ấm, khi nào tốt? Chuyên gia cảnh báo sai lầm thường gặp

Nắng nóng: Ăn uống thế nào để thận khỏe, tránh quá tải?

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng tắm ngay để giải nhiệt sốc nhiệt chóng mặt Ngất xỉu
