Sức khỏe

Nắng nóng: Tắm lạnh hay ấm, khi nào tốt? Chuyên gia cảnh báo sai lầm thường gặp

Nguyễn Vy
06/04/2026 08:42 GMT+7

Nắng nóng, nhiều người tắm nước lạnh ngay sau khi đi ngoài trời về để giải nhiệt. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo điều này dễ gây sốc nhiệt, ảnh hưởng tim mạch, nhất là ở người có bệnh nền.

Khi cơ thể ở trong môi trường nắng nóng, mạch máu sẽ giãn ra để tỏa nhiệt. Nếu đột ngột tiếp xúc với nước quá lạnh, mạch máu có thể co lại nhanh, làm gián đoạn quá trình điều hòa thân nhiệt và gây chóng mặt, choáng váng. Lúc này, việc làm mát cơ thể nên thực hiện từ từ, bằng nước mát thay vì nước quá lạnh, để tránh phản ứng sinh lý đột ngột, theo hướng dẫn từ Mayo Clinic (Mỹ).

Tiến sĩ - bác sĩ Michael Joyner, chuyên gia sinh lý học tại Mỹ, cho biết cơ thể con người không thích nghi tốt với sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh. Ông nhấn mạnh việc làm mát đột ngột có thể gây “stress sinh lý”, khiến tim và hệ tuần hoàn phải hoạt động nhiều hơn.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ nước tắm lý tưởng trong ngày nắng nóng nên ở mức: Khoảng 29 - 33°C

Tiến sĩ Robert Glatter, bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Lenox Hill (Mỹ), cho biết khi cơ thể đang nóng và mất nước, việc tiếp xúc với nước lạnh đột ngột có thể làm co mạch nhanh, dẫn đến choáng hoặc thậm chí ngất xỉu ở một số người, nhất là người lớn tuổi.

Nhiệt độ nước bao nhiêu là phù hợp?

Theo các khuyến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, nhiệt độ nước tắm lý tưởng trong ngày nắng nóng nên ở mức: Khoảng 29 - 33°C (nước mát đến ấm nhẹ). Mức nhiệt này giúp cơ thể hạ nhiệt từ từ, tránh sốc nhiệt nhưng vẫn đủ mát để tạo cảm giác dễ chịu. 

Nếu nước lạnh (dưới 25°C), cơ thể có thể phản ứng bằng cách co mạch và giữ nhiệt bên trong, khiến hiệu quả làm mát giảm đi.

Tắm nước lạnh có thực sự giúp giải nhiệt?

Theo CDC Mỹ, trong điều kiện nắng nóng, việc làm mát cơ thể bằng tắm nước mát, lau người bằng khăn ướt hoặc đứng trước quạt là những cách hiệu quả để phòng các bệnh liên quan đến nhiệt. Tuy nhiên, nước quá lạnh lại có thể khiến cơ thể phản ứng ngược, gây khó chịu hoặc chóng mặt.

Thời điểm tắm: Sai lầm nhiều người mắc phải

Một sai lầm phổ biến là tắm ngay sau khi đi nắng về. Theo khuyến nghị từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, cơ thể cần thời gian để hạ nhiệt tự nhiên và ổn định tuần hoàn trước khi thực hiện các biện pháp làm mát.

Các chuyên gia khuyến nghị nên: 

  • Nghỉ ngơi 10 - 15 phút sau khi đi nắng. 
  • Lau khô mồ hôi, uống nước. 
  • Sau đó mới tắm để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Người cao tuổi tăng huyết áp cần đặc biệt tránh tắm nước quá lạnh khi cơ thể đang nóng

Tắm sao cho đúng trong mùa nắng nóng?

Các chuyên gia đưa ra một số nguyên tắc tắm phù hợp với mùa nắng nóng:

  • Chọn nước mát hoặc ấm nhẹ, tránh quá lạnh.
  • Tắm nhanh 5 - 10 phút, không nên quá lâu.
  • Không dội nước lạnh trực tiếp lên đầu ngay.
  • Không tắm khi quá đói hoặc quá no.
  • Sau khi tắm, nên nghỉ ở nơi thoáng mát để cơ thể ổn định.

Ai cần đặc biệt cẩn trọng?

Theo các chuyên gia từ CDC Mỹ, người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc rối loạn tuần hoàn là nhóm dễ bị ảnh hưởng khi thay đổi nhiệt độ đột ngột. Những nhóm người này cần đặc biệt tránh tắm nước quá lạnh khi cơ thể đang nóng.

Các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh, tắm trong mùa nắng nóng không phải “càng lạnh càng tốt”. Điều quan trọng là làm mát cơ thể từ từ, chọn nhiệt độ phù hợp và tắm đúng thời điểm. Những điều chỉnh nhỏ trong thói quen hằng ngày có thể giúp bạn giải nhiệt an toàn và bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Tin liên quan

Một loại nước 'vàng' giải nhiệt nhanh trong ngày nắng nóng

Một loại nước 'vàng' giải nhiệt nhanh trong ngày nắng nóng

Nắng nóng, nhiều người băn khoăn: Uống gì để giải nhiệt, vừa ngon, vừa bổ, vừa giữ cơ thể tỉnh táo cả ngày?

Nắng nóng nên tắm nước bao nhiêu độ là tốt nhất?

Nghiên cứu mới: Có một cách tắm giúp hạ huyết áp cực hay

