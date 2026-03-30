Nắng nóng nên tắm nước bao nhiêu độ là tốt nhất?

Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột - từ môi trường nóng sang nước quá lạnh - có thể khiến mạch máu co lại nhanh, làm tăng gánh nặng cho tim và gây cảm giác choáng váng. Khi cơ thể đang nóng, mạch máu dưới da giãn ra để thải nhiệt, nếu gặp lạnh đột ngột sẽ dễ gây rối loạn điều hòa thân nhiệt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tiến sĩ Joshua Zeichner, bác sĩ da liễu, công tác tại Bệnh viện Mount Sinai, Mỹ, cho biết việc sử dụng nước quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể gây ảnh hưởng không tốt đến da và hệ tuần hoàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo ông, nhiệt độ nước “cực đoan” có thể làm da mất độ ẩm tự nhiên, đồng thời khiến cơ thể khó thích nghi.

Không chỉ nước lạnh, tắm nước quá nóng trong mùa nắng nóng cũng không phải lựa chọn lý tưởng. Nước nóng có thể khiến mạch máu giãn nở quá mức, làm tụt huyết áp nhẹ, gây chóng mặt, đồng thời làm tăng tình trạng mất nước qua da, theo Harvard Health Publishing (Mỹ).

Các chuyên gia khuyến nghị, trong thời tiết nắng nóng, tắm nước ấm (khoảng 33 - 37°C) là phương án an toàn và hiệu quả nhất Ảnh: AI

Vậy tắm nhiệt độ nước bao nhiêu là hợp lý?

Các chuyên gia khuyến nghị, trong thời tiết nắng nóng, tắm nước ấm (khoảng 33 - 37°C) là phương án an toàn và hiệu quả nhất. Mức nhiệt này giúp cơ thể hạ nhiệt từ từ, tránh thay đổi đột ngột. Đồng thời, nước ấm cũng đủ để làm sạch mồ hôi, bụi bẩn mà không gây kích ứng hay làm rối loạn cơ chế điều hòa thân nhiệt, theo Harvard Health Publishing.

Ngoài ra, thời điểm tắm cũng rất quan trọng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, sau khi đi nắng về, nên nghỉ ngơi khoảng 10 - 15 phút, lau khô mồ hôi rồi mới tắm. Việc tắm ngay lập tức, đặc biệt bằng nước lạnh, có thể làm tăng nguy cơ co thắt mạch máu, thậm chí gây choáng ở những người có bệnh nền tim mạch, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Một số trường hợp có thể linh hoạt: tắm nước mát vào buổi sáng giúp tỉnh táo hơn, trong khi tắm nước ấm vào buổi tối giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, điểm chung được các chuyên gia nhấn mạnh là cần tránh sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột, theo Sleep Foundation.

Trong những ngày nắng nóng, câu trả lời không nằm ở “nóng hay lạnh”, mà là đúng nhiệt độ và đúng thời điểm. Một vòi sen nước ấm, kết hợp nghỉ ngơi hợp lý trước khi tắm, chính là cách giúp cơ thể giải nhiệt an toàn mà không phải “trả giá” bằng sức khỏe.