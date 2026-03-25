Sức khỏe

Nắng nóng: Có cần hạn chế uống cà phê vì lo cơ thể mất nước?

Ngọc Quý
25/03/2026 11:30 GMT+7

Trong những ngày nắng nóng, cà phê vẫn là thức uống quen thuộc giúp tỉnh táo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu sử dụng không hợp lý, cà phê có thể ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.

Cà phê có thực sự gây mất nước? 

Nhiều người lo ngại caffeine làm cơ thể mất nước, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác. Theo hệ thống y tế Mayo Clinic (Mỹ), các loại đồ uống chứa caffeine như cà phê vẫn góp phần vào tổng lượng nước hằng ngày.

Bà Katherine Zeratsky, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Mayo Clinic, cho biết cà phê có thể được tính vào lượng chất lỏng nạp vào, miễn là tiêu thụ ở mức vừa phải. Tác dụng lợi tiểu của caffeine ở mức nhẹ và thường không gây mất nước đáng kể ở người uống thường xuyên.

Uống điều độ, bổ sung đủ nước và điều chỉnh theo thể trạng là cách giúp bạn tận hưởng cà phê trong mùa nắng nóng

Nắng nóng khiến cơ thể nhạy cảm hơn 

Trong điều kiện nhiệt độ cao, cơ thể mất nước nhiều hơn qua mồ hôi. Khi đó, caffeine có thể làm tăng nhẹ lượng nước tiểu và ảnh hưởng đến cân bằng dịch.

Ông Juan Del Coso, chuyên gia sinh lý học thể thao ở Tây Ban Nha, cho biết caffeine có thể làm tăng mất nước và điện giải trong điều kiện vận động hoặc thời tiết nóng, vì vậy cần chú ý bù nước đầy đủ. 

Uống cà phê thế nào để không hại sức khỏe? 

Các chuyên gia nhấn mạnh không cần loại bỏ cà phê, mà nên điều chỉnh cách uống.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (CDC) Mỹ, người trưởng thành nên giới hạn khoảng 400 mg caffeine/ngày.

Ông Dariush Mozaffarian, chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch tại Đại học Tufts (Mỹ), cho rằng cà phê có thể mang lại lợi ích nếu dùng điều độ, nhưng không nên thay thế nước lọc trong những ngày nắng nóng. Các chuyên gia khuyên:

  • Uống cà phê sau khi đã bổ sung nước. 
  • Tránh uống cà phê khi đang mất nước hoặc hoạt động ngoài trời lâu. 
  • Ưu tiên cà phê loãng, ít đường, theo Verywell Health.

Lắng nghe cơ thể là điều quan trọng nhất 

Phản ứng với caffeine khác nhau ở mỗi người. Người nhạy cảm có thể cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh hoặc mệt hơn khi uống cà phê trong thời tiết nóng.

Tóm lại, cà phê không phải “kẻ thù” trong mùa nắng nóng, nhưng cần sử dụng hợp lý. Uống điều độ, kết hợp bổ sung đủ nước và điều chỉnh theo thể trạng là cách giúp bạn vừa tận hưởng cà phê, vừa bảo vệ sức khỏe trong những ngày oi bức.

Nắng nóng nên uống nước lạnh hay ấm: Lời khuyên bất ngờ của bác sĩ

Nắng nóng gay gắt, điều đương nhiên là mọi người đều muốn hạ nhiệt càng nhanh càng tốt. Và uống nước là một trong những cách giúp giải nhiệt được nhiều người thực hiện.

