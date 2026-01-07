Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tắm nước lạnh mùa đông: Lợi hay hại cho sức khỏe?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
07/01/2026 07:29 GMT+7

Tắm nước lạnh vào mùa đông được nhiều người xem là thói quen giúp tỉnh táo và rèn luyện thể chất. Thực tế, phương pháp này có thể mang lại một số lợi ích cho cơ thể, nhưng không phù hợp với tất cả mọi người.

Do đó, việc hiểu rõ tác động của nước lạnh trong điều kiện thời tiết lạnh là điều cần thiết để tránh rủi ro không đáng có, theo trang Onlymyhealth (Ấn Độ).

Tác động của nước lạnh lên cơ thể

Khi nước lạnh tiếp xúc với da, các mạch máu trên bề mặt sẽ co lại. Phản ứng này gọi là co mạch, xảy ra tự nhiên nhằm hạn chế mất nhiệt. Nếu được kiểm soát tốt, phản ứng co mạch có thể giúp tăng tuần hoàn máu và tạo cảm giác tỉnh táo.

Nhiều người cho biết họ cảm thấy sảng khoái và tập trung hơn sau khi tắm nước lạnh. Cảm giác này xuất hiện do hệ thần kinh được kích thích, khiến cơ thể phản ứng nhanh và rõ ràng hơn với môi trường xung quanh.

Nước lạnh cũng được sử dụng phổ biến trong phục hồi cơ bắp sau vận động. Vận động viên thường áp dụng phương pháp này để giảm đau nhức và mỏi cơ sau tập luyện.

Ngoài ra, nước lạnh có thể hỗ trợ giảm viêm, làm dịu các cơn co thắt cơ nhẹ. Đây là lý do nhiều người duy trì thói quen tắm nước lạnh quanh năm.

Tắm nước lạnh vào mùa đông có tốt? - Ảnh 1.

Theo bà Ruben Bhasin Passi, chuyên gia da liễu Bệnh viện CK Birla Gurugram (Ấn Độ), tắm nước lạnh vào mùa đông không giống như trong thời tiết ấm. Bà cho biết nước lạnh có thể cải thiện lưu thông máu, tăng sự tỉnh táo và sức bền tinh thần, nhưng mùa đông khiến cơ thể phải chịu thêm áp lực.

Vào mùa lạnh, cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để giữ ấm. Khi tiếp xúc đột ngột với nước lạnh, phản ứng sốc lạnh có thể khiến mạch máu co thắt quá mức. Tình trạng này làm tăng nguy cơ cho những người có bệnh nền.

Người mắc bệnh tim mạch có thể gặp tình trạng tăng huyết áp đột ngột khi tắm nước lạnh. Phản ứng co mạch mạnh khiến tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu.

Người bị hen suyễn có thể gặp khó khăn trong hô hấp do đường thở phản ứng mạnh với lạnh. Không khí lạnh kết hợp với nước lạnh dễ kích thích cơn co thắt phế quản.

Người bị viêm khớp hoặc đau khớp mạn tính có thể cảm thấy khớp cứng và đau hơn sau khi tắm nước lạnh. Nhiệt độ thấp làm giảm độ linh hoạt của khớp, đặc biệt vào buổi sáng.

Cách tắm nước lạnh an toàn vào mùa đông

Nếu sức khỏe tốt và muốn thử tắm nước lạnh vào mùa đông, thời gian tiếp xúc với nước lạnh nên ngắn, tốt nhất chỉ từ 30 đến 60 giây. Cách này giúp cơ thể thích nghi mà không gây áp lực quá lớn lên hệ tim mạch và hô hấp.

Nếu xuất hiện cảm giác chóng mặt, quá lạnh, khó thở hoặc khó chịu, cần dừng lại ngay. Sau đó nên làm ấm cơ thể bằng khăn, quần áo ấm hoặc uống đồ uống nóng.

Dù tắm nước lạnh có một số lợi ích nhất định, mùa đông vẫn là thời điểm mà việc giữ ấm đóng vai trò quan trọng đối với sức đề kháng và sự thoải mái.

Tắm nước ấm có thể giúp thư giãn cơ bắp, cải thiện giấc ngủ và hạn chế tình trạng da khô, vốn rất phổ biến trong mùa lạnh.

Vì vậy, tắm nước ấm hoặc xen kẽ nước ấm và nước mát có thể là phương án phù hợp hơn với nhiều người.

