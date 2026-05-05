Nắng nóng kéo dài, giá dừa tươi tăng mạnh

Giá dừa tươi tăng 2 - 3 lần

Trong khoảng 2 tuần qua, tại TP.HCM giá dừa tươi liên tục tăng và hiện dao động ở mức 18.000 - 20.000 đồng/trái, thậm chí một số nơi lên tới 25.000 đồng/trái; cao gấp đôi so với đầu tháng trước. Nhiều chủ vựa dừa cho biết, thời gian gần đây sức tiêu thụ tăng mạnh do nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, trong đợt lễ vừa qua, nắng nóng gay gắt nên sức mua cao gấp đôi ba lần bình thường.



Nắng nóng kéo dài khiến giá dừa tươi tại TP.HCM phổ biến tăng gấp đôi so với một tháng trước ẢNH: CHÍ NHÂN

Anh Nguyễn Văn Tân, chủ vựa dừa trên đường Bà Hạt (phường Diên Hồng) kể: Trong đợt nghỉ lễ vừa qua, nhu cầu tiêu thụ dừa tại chỗ ở miền Tây tăng. Nhu cầu tăng trong khi nghỉ lễ nên nguồn cung từ các vườn ở miền Tây về TP.HCM cũng hạn chế và chậm hơn bình thường vì giao thông ùn tắc. Do vậy, nhiều hôm, lượng hàng chỉ đủ bán có nửa ngày; giá dừa cũng tăng gấp đôi so với tháng trước. "Năm nào cũng vậy, vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ dừa tươi sẽ tăng mạnh vì đây là sản phẩm giải nhiệt được nhiều người lựa chọn vì an toàn và tốt cho sức khỏe. Thật ra, giá dừa tươi tăng cao như hiện nay nhưng so với nhiều loại thức uống khác thì giá vẫn còn rất thấp", anh Tân lý giải.

Nhiều nhà vườn ở Bến Tre (Vĩnh Long) cũng xác nhận, khoảng một tháng nay, giá dừa tươi liên tục tăng và đang đứng ở mức 110.000 - 120.000 đồng/chục, cao gấp đôi so với đầu tháng 4 và gần 3 lần so với đầu năm nay.

Xuất khẩu dừa tươi cũng tăng vọt

Một số doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, mùa nắng ở miền Nam sắp kết thúc thì lại đến miền Trung và Bắc. Bên cạnh thị trường nội địa tăng mạnh thì thị trường xuất khẩu cũng tăng trưởng trở lại. Nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu quan trọng như Mỹ, EU, Úc… cũng đang tăng do nhiều nơi bước vào mùa hè. Do vậy, thời gian tới giá dừa tươi vẫn sẽ duy trì mức cao.

Xuất khẩu dừa tươi và dừa chế biến tăng vọt trong 3 tháng đầu năm nay. Sơ chế dừa xuất khẩu tại Bến Tre (Vĩnh Long) ẢNH: CHÍ NHÂN

Cụ thể, tại thị trường châu Âu, trong 3 tháng đầu năm nay xuất khẩu dừa tươi đạt kim ngạch trên 10 triệu USD tăng đến 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Dừa là mặt hàng đứng vị trí thứ 4 trong số các sản phẩm rau quả xuất khẩu chủ lực vào EU.

Tính chung các thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu dừa của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay là 64 triệu USD tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, riêng tháng 3 đạt 26 triệu USD tăng đến 45% so với cùng kỳ năm trước. Dừa là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả chỉ sau sầu riêng, thanh long, chuối, xoài và mít.

Đáng chú ý, nếu các mặt hàng khác sản phẩm tươi chiếm ưu thế và hàng chế biến thường chiếm tỷ trọng thấp hơn; nhưng với dừa thì ngược lại. Trong 3 tháng qua, mặt hàng dừa chế biến đạt kim ngạch tới 80 triệu USD và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái; riêng tháng 3 đạt 29 triệu USD tăng 37%. Dừa chế biến là mặt hàng xuất khẩu quan trọng thứ 2 của Việt Nam chỉ sau hạt dẻ cười 178 triệu USD. Cũng cần nói thêm, hạt dẻ cười là mặt hàng Việt Nam nhập khẩu về chế biến và tái xuất.