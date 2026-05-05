Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Nắng nóng kéo dài, giá dừa tươi tăng mạnh

Chí Nhân
Chí Nhân
05/05/2026 12:03 GMT+7

Tình trạng nắng nóng kéo dài, đặc biệt trong những ngày gần đây càng thêm gay gắt khiến giá dười tươi tăng cao do nhu cầu tiêu thụ lớn.

Giá dừa tươi tăng 2 - 3 lần

Trong khoảng 2 tuần qua, tại TP.HCM giá dừa tươi liên tục tăng và hiện dao động ở mức 18.000 - 20.000 đồng/trái, thậm chí một số nơi lên tới 25.000 đồng/trái; cao gấp đôi so với đầu tháng trước. Nhiều chủ vựa dừa cho biết, thời gian gần đây sức tiêu thụ tăng mạnh do nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, trong đợt lễ vừa qua, nắng nóng gay gắt nên sức mua cao gấp đôi ba lần bình thường.

Nắng nóng kéo dài, giá dừa tươi tăng mạnh - Ảnh 1.

Nắng nóng kéo dài khiến giá dừa tươi tại TP.HCM phổ biến tăng gấp đôi so với một tháng trước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Anh Nguyễn Văn Tân, chủ vựa dừa trên đường Bà Hạt (phường Diên Hồng) kể: Trong đợt nghỉ lễ vừa qua, nhu cầu tiêu thụ dừa tại chỗ ở miền Tây tăng. Nhu cầu tăng trong khi nghỉ lễ nên nguồn cung từ các vườn ở miền Tây về TP.HCM cũng hạn chế và chậm hơn bình thường vì giao thông ùn tắc. Do vậy, nhiều hôm, lượng hàng chỉ đủ bán có nửa ngày; giá dừa cũng tăng gấp đôi so với tháng trước. "Năm nào cũng vậy, vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ dừa tươi sẽ tăng mạnh vì đây là sản phẩm giải nhiệt được nhiều người lựa chọn vì an toàn và tốt cho sức khỏe. Thật ra, giá dừa tươi tăng cao như hiện nay nhưng so với nhiều loại thức uống khác thì giá vẫn còn rất thấp", anh Tân lý giải.

Nhiều nhà vườn ở Bến Tre (Vĩnh Long) cũng xác nhận, khoảng một tháng nay, giá dừa tươi liên tục tăng và đang đứng ở mức 110.000 - 120.000 đồng/chục, cao gấp đôi so với đầu tháng 4 và gần 3 lần so với đầu năm nay.

Xuất khẩu dừa tươi cũng tăng vọt

Một số doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, mùa nắng ở miền Nam sắp kết thúc thì lại đến miền Trung và Bắc. Bên cạnh thị trường nội địa tăng mạnh thì thị trường xuất khẩu cũng tăng trưởng trở lại. Nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu quan trọng như Mỹ, EU, Úc… cũng đang tăng do nhiều nơi bước vào mùa hè. Do vậy, thời gian tới giá dừa tươi vẫn sẽ duy trì mức cao.

Nắng nóng kéo dài, giá dừa tươi tăng mạnh - Ảnh 2.

Xuất khẩu dừa tươi và dừa chế biến tăng vọt trong 3 tháng đầu năm nay. Sơ chế dừa xuất khẩu tại Bến Tre (Vĩnh Long)

ẢNH: CHÍ NHÂN

Cụ thể, tại thị trường châu Âu, trong 3 tháng đầu năm nay xuất khẩu dừa tươi đạt kim ngạch trên 10 triệu USD tăng đến 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Dừa là mặt hàng đứng vị trí thứ 4 trong số các sản phẩm rau quả xuất khẩu chủ lực vào EU.

Tính chung các thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu dừa của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay là 64 triệu USD tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, riêng tháng 3 đạt 26 triệu USD tăng đến 45% so với cùng kỳ năm trước. Dừa là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả chỉ sau sầu riêng, thanh long, chuối, xoài và mít.

Đáng chú ý, nếu các mặt hàng khác sản phẩm tươi chiếm ưu thế và hàng chế biến thường chiếm tỷ trọng thấp hơn; nhưng với dừa thì ngược lại. Trong 3 tháng qua, mặt hàng dừa chế biến đạt kim ngạch tới 80 triệu USD và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái; riêng tháng 3 đạt 29 triệu USD tăng 37%. Dừa chế biến là mặt hàng xuất khẩu quan trọng thứ 2 của Việt Nam chỉ sau hạt dẻ cười 178 triệu USD. Cũng cần nói thêm, hạt dẻ cười là mặt hàng Việt Nam nhập khẩu về chế biến và tái xuất.

Tin liên quan

Đến ngành dừa bị gian lận mã số vùng trồng

Đến ngành dừa bị gian lận mã số vùng trồng

Ngành dừa - trước ngưỡng cửa trở thành ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tỉ USD kêu cứu về tình trạng gian lận mã số xuất khẩu và thiếu nguyên liệu. Đây là thông tin được đưa ra tại diễn đàn 'Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dừa' tại tỉnh Bến Tre, ngày 13.12, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Giá dừa tươi tăng gấp đôi vì nắng nóng

Khám phá thêm chủ đề

giá dừa tươi giá dừa tươi tăng mạnh nắng nóng giá dừa tăng vì nắng nóng kéo dài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận