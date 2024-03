Nắng nóng kéo dài, nhiều người không muốn đi ra đường

Nóng làm trôi... kem chống nắng

Thời tiết nắng nóng gây ra không ít những ảnh hưởng đối với người dân. Với nhiều người, việc chạy xe ngoài đường dưới thời tiết này không khác gì “cực hình”. “Nắng nóng cộng thêm kẹt xe khiến mình rất mệt mỏi. Thật sự thời tiết này không muốn bước chân ra đường. Từ chỗ trọ mình đi đến công ty tốn gần 1 tiếng đồng hồ. Sau tết, trời nắng nóng nên buổi sáng mình tranh thủ dậy sớm hơn để đi làm cho mát và đỡ kẹt xe”, đó là những chia sẻ của Nguyễn Hữu Hiệp (23 tuổi), làm việc tại đường Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận (TP.HCM).

Với nhiều người, việc chạy xe ngoài trời nắng nóng không khác gì "cực hình" THẢO PHƯƠNG

Hiệp cho biết thời tiết nắng nóng khiến anh chàng rất ngán ngẩm mỗi khi có việc ra ngoài. “Trời nắng phải trùm kín người nên rất nóng, mình dừng lại đợi đèn tín hiệu giao thông từ màu đỏ chuyển sang xanh mà mồ hôi đổ nhễ nhại, ướt hết cả áo. Trước kia, buổi trưa mình sẽ ăn cơm ở tiệm gần công ty, nhưng mấy tuần sau tết do nắng nóng quá phải đặt cơm giao đến văn phòng. Thời tiết này chỉ muốn ngồi trong nhà chứ không dám đặt chân ra đường”, Hiệp chia sẻ.

Vì không muốn ra ngoài nên những cuộc hẹn cà phê, ăn uống vào ban ngày Hiệp đều từ chối hoặc dời lại buổi tối. “Thời tiết này mà ban ngày chạy xe ngoài đường không khác gì tự hành xác mình. Bình thường mình hay thích đến những địa điểm ngoài trời cho thoáng, còn bây giờ chỉ cần nơi đó có máy lạnh là được”, Hiệp nói.

Nắng nóng cộng thêm kẹt xe khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi mỗi khi ra đường THẢO PHƯƠNG

Với nhiều cô nàng, việc bị trôi kem chống nắng hay lớp trang điểm là nỗi ám ảnh mỗi khi di chuyển ngoài trời khi thời tiết nóng. “Da mình hay tiết ra chất dầu nên thời tiết nắng nóng như này rất ám ảnh. Sau khi đi ngoài đường về, mình mở khẩu trang ra là nhiều vệt trắng xuất hiện ở trên mặt vì mồ hôi làm trôi kem chống nắng và cả kem nền. Chưa kể vì trùm chụp kín đầu và đội mũ bảo hiểm nên ra nhiều mồ hôi trên đầu khiến tóc bết dính. Bình thường 3 ngày mình mới gội đầu 1 lần, còn thời tiết như này thì hôm nào cũng phải gội. Mà gội đầu nhiều thì tóc rụng sót lắm”, Lê Thị Thảo Nhi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM ngán ngẩm nói.

Mặc nhiều lớp áo vẫn thấy rát da

Sau tết vào lại thành phố, Võ Thị Tố Trinh (20 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Thái Học, P.Tân Thành, Q.Tân Phú (TP.HCM) phải sắm thêm áo khoác và váy chống nắng. Trinh kể: “Công việc của mình là ở spa nên phải ăn mặc đẹp một chút. Bình thường đi làm mình mặc quần hơi ngắn nên phải dùng váy chống nắng để che chắn bên ngoài. Tuy nhiên, dạo này thời tiết quá nóng nên dường như váy chống nắng cũng không ăn thua. Tuần vừa rồi, mình phải mua thêm váy chống nắng để mỗi ngày ra đường là sử dụng tận 2 cái. Hơn nữa, mình cũng trang bị thêm kính mát, khẩu trang, bao tay… nói chung không để hở da chỗ nào. Vậy mà mình vẫn thấy rát da vì hơi nóng hừng hực ngoài đường”.

Người dân trùm kín mít khi di chuyển ngoài đường THẢO PHƯƠNG

Với thời tiết này, ngoài những lúc phải đi làm thì Trinh chỉ muốn ở trong nhà. “Khi nào có việc cần thiết lắm mình mới ra ngoài, còn không chỉ muốn ở nhà. Mình vừa ló mặt ra khỏi cửa là nắng hắt vào thấy nóng hầm hập rồi chứ chưa nói gì đi ngoài đường”, Trinh nói.

Có nhiều ngày phải chạy xe 30 km từ TP.HCM đến Long An để đi làm, Võ Phan Hoài Sơn (22 tuổi), ở trọ tại 477b/19 Mã Lò, P.Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân (TP.HCM), chia sẻ: “Chỗ làm của mình khá xa nên tranh thủ đi sớm, về muộn một chút để đỡ nắng. Những ngày này, mình cũng mua thêm bao tay, tất chân dài hơn và khẩu trang vải chứ nếu không đi ngoài nắng bị rát da rất khó chịu”.

Trang bị thêm áo khoác, bao tay, mắt kính... để tránh bị rát da khi đi ngoài trời nắng THẢO PHƯƠNG

Sơn cho biết thêm những ngày nắng nóng chàng trai thường chọn những quần áo có vải dày và màu sáng để đỡ hấp thụ nhiệt, giảm cảm giác rát da.

Theo Thanh Niên đã đưa tin trước đó, trong những ngày qua nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất phổ biến ở miền Đông từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; còn miền Tây 35 - 36 độ C, một số nơi trên 36 độ.