Nắng nóng kỷ lục, sao máy lạnh vẫn xa xỉ với người châu Âu?

Máy lạnh rất hiếm gặp trong các hộ gia đình châu Âu. Điều này trái ngược với cách đối phó với nắng nóng của người Mỹ. Trong khi gần 90% hộ gia đình ở Mỹ có máy lạnh thì ở châu Âu con số này chỉ khoảng 20%.

Khi biến đổi khí hậu gây ra những đợt nắng nóng nghiêm trọng và kéo dài hơn, xuất hiện sớm hơn, một số người đặt câu hỏi tại sao các quốc gia châu Âu giàu có dường như lại miễn cưỡng với máy lạnh, đặc biệt khi cái nóng gây chết người. Một phần lớn lý do là nhiều quốc gia châu Âu trong lịch sử ít cần đến việc làm mát, đặc biệt là ở phía bắc. Nắng nóng luôn xảy ra nhưng hiếm khi đạt đến nhiệt độ cao kéo dài như châu Âu đang thường xuyên phải chịu đựng.

Nắng nóng lên tới 40 độ C ở Paris trong những ngày gần đây ẢNH: REUTERS

Máy lạnh theo truyền thống được coi là thứ xa xỉ hơn là nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là việc lắp đặt và vận hành nó có thể rất tốn kém. Chi phí năng lượng ở nhiều quốc gia châu Âu cao hơn so với ở Mỹ, trong khi thu nhập lại có xu hướng thấp hơn. Chi phí vận hành một dàn điều hòa vẫn có thể nằm ngoài khả năng của nhiều người châu Âu. Rồi còn vấn đề kiến trúc. Một số tòa nhà ở các quốc gia Nam Âu nóng hơn được xây dựng để chịu được cái nóng. Chúng có tường dày, cửa sổ nhỏ để ngăn ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong và được thiết kế để tối đa hóa luồng không khí. Điều đó đã giúp giữ cho chúng mát hơn và làm giảm nhu cầu làm mát nhân tạo. Tuy nhiên, ở các vùng khác của châu Âu, nhà cửa lại không được thiết kế để chịu được cái nóng.

Các tòa nhà trên lục địa có xu hướng cũ hơn, được xây dựng trước khi công nghệ điều hòa không khí trở nên phổ biến. Ở Anh, nơi vừa trải qua tháng sáu nóng nhất trong lịch sử, cứ 6 ngôi nhà thì có một được xây dựng trước năm 1900. Việc trang bị hệ thống làm mát trung tâm cho những ngôi nhà cũ có thể khó khăn hơn, mặc dù không phải là không thể.

Đôi khi vấn đề lớn hơn lại là thủ tục hành chính rườm rà. Chính quyền Anh thường từ chối các đơn xin lắp đặt điều hòa dựa trên hình thức bên ngoài của cục nóng ngoài trời, đặc biệt là ở các khu bảo tồn hoặc trên các tòa nhà được xếp hạng di tích. Ngoài ra còn có khía cạnh chính sách. Châu Âu đã cam kết trở thành "trung hòa khí hậu" vào năm 2050 và sự gia tăng mạnh mẽ việc sử dụng máy lạnh sẽ khiến các cam kết về khí hậu càng khó đạt được hơn. Máy lạnh không chỉ tiêu thụ nhiều năng lượng mà còn đẩy nhiệt ra ngoài.

Một số quốc gia đã áp đặt các biện pháp để hạn chế sử dụng máy lạnh. Năm 2022, Tây Ban Nha đã ban hành các quy định quy định rằng máy lạnh ở những nơi công cộng không được đặt thấp hơn 27 độ C để tiết kiệm năng lượng.

Người dân châu Âu lại vật vã với cái nóng như thiêu đốt và thiếu máy lạnh ở hộ gia đình ẢNH: AFP

Tuy nhiên, thái độ và mối quan ngại xung quanh việc sử dụng máy lạnh ở châu Âu đang thay đổi, khi lục địa này trở thành điểm nóng về khí hậu, ấm lên với tốc độ gấp đôi so với phần còn lại của thế giới. Châu Âu đang đối mặt với một tình thế khó xử: chấp nhận việc sử dụng máy lạnh tiêu tốn nhiều năng lượng, với những tác động tiêu cực đến khí hậu mà nó mang lại, hay tìm ra những cách thức thay thế để đối phó với tương lai ngày càng nóng hơn.

Đã có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu sử dụng máy lạnh đang tăng lên ở châu Âu, cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới. Thực tế là, quan niệm về máy lạnh chắc chắn sẽ thay đổi ở châu Âu khi nắng nóng cực đoan - và những tác động đến sức khỏe của nó - ngày càng gia tăng. Thách thức sẽ là đảm bảo các quốc gia có quy định chặt chẽ về hiệu quả của hệ thống làm mát nhằm giảm thiểu tác động tiềm tàng to lớn đến khí hậu.