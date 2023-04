Nắng nóng, lựa chọn đi xe buýt để tránh 'ngồi trên đống lửa' khi đi xe máy

Theo thông tin đăng trên Báo Thanh Niên, những ngày cuối tháng 3, TP.HCM và một số tỉnh Đông Nam bộ có nắng nóng, nhiệu độ cao nhất 36 độ C, một số nơi trên 37 độ C, tiết trời oi ả, khó chịu. Những ngày qua, TP.HCM liên tục nắng nóng oi ả, đặc biệt vào giờ trưa. Trong khi đó, nhiệt độ vào buổi sáng và tối khá dễ chịu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mùa nắng nóng ở miền Nam năm 2023 đến sớm và kết thúc muộn và nắng nóng kéo dài hơn so với mọi năm. Số ngày nắng nóng và nhiệt độ cao nhất trung bình trong các tháng nắng nóng khả năng cũng cao hơn trung bình nhiều năm.

Dự báo trong tháng 4, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi như các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương; trên 39 độ C ở khu vực Đông Nam bộ và 35 - 37 độ C ở miền Tây.