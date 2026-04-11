Nắng nóng mở rộng ở miền Bắc, 3 tỉnh miền Trung chìm trong 'chảo lửa'

Dự báo thời tiết hôm nay 11.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo thời tiết nắng nóng sẽ lan rộng ở miền Bắc, nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C ở các tỉnh miền Trung.

Dự báo thời tiết nắng nóng miền Trung kéo dài đến cuối tuần sau ngày 17.4 ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm qua 10.4, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt được ghi nhận xảy ra ra từ Nghệ An đến TP.Huế, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) là 41,2 độ C; Đô Lương (Nghệ An) là 41,1 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) là 40,2 độ C…

Khu vực Tây Bắc bộ, TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 39,8 độ C, Mai Châu (Phú Thọ) 40,1 độ C; Trà My (TP.Đà Nẵng) 38,7 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,5 độ C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,4 độ …

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Ayunpa (Gia Lai) 37,8 độ C; Phước Long (Đồng Nai) là 36,9 độ C...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 11 - 12.4, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 - 40%.

Đặc biệt, vùng núi phía tây miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị sẽ là khu vực nằm trong "chảo lửa" dự báo có nắng nóng đặc biệt gay ngắt, nhiệt độ từ 40 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Cũng trong hôm nay, nắng nóng mở rộng ở miền Bắc, các tỉnh đông Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Bắc bộ, TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45 %.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Miền Trung nắng nóng đến hết tuần sau

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, thời tiết nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung và Nam bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có khả năng kéo dài đến ngày 14 - 15.4, sau đó trời dịu dần. Các tỉnh miền Trung nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 16 - 17.4, sau đó có xu hướng dịu dần.