Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay 25.5, ở khu vực nam Trung bộ và Tây nguyên đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 13 - 15 giờ cùng ngày có nơi trên 40 mm như: xã Lâm Sơn (H.Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) 47,8 mm, xã Đạ Long (H.Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) 40,4 mm...

Nắng nóng trở lại miền Bắc vào cuối tháng 5 ĐÌNH HUY

Dự báo, chiều tối và đêm 25.5, ở khu vực Bắc bộ, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Từ chiều tối 25 - 26.5, ở khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Trong những ngày tiếp theo, thời tiết mát mẻ, mưa giông vẫn xảy ra ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, Tây nguyên, Nam bộ.

Từ khoảng ngày 29.5 - 2.6, Bắc bộ có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 2.6 - 4.6, khu vực này trở lại hình thái thời tiết mát mẻ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực Bắc và trung Trung bộ từ ngày 27.5 - 4.6 có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 27 - 35 độ C, trong đó nền nhiệt cao nhất khoảng 35 độ C được dự báo vào ngày 31.5 và 1.6.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn gây mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.