Nhiều nơi ở miền Bắc vẫn nắng nóng, có nơi trên 40 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 23.5, ở phía tây Bắc bộ xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như: H.Yên Châu (tỉnh Sơn La) 40,2 độ C, H.Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) 38,4 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nhiệt độ một số tỉnh lúc 13 giờ hôm nay 23.5 TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Ngày 24.5, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 65%. Ngày 25.5 nắng nóng kết thúc ở các khu vực này.

Trước đó, bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 9 giờ sáng nay cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên trong ngày và đêm 23.5 ở phía đông Bắc bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ.

Từ chiều tối 23 - 24.5, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên chiều và tối 23.5 ở khu vực Tây nguyên, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Từ đêm 24 - 25.5, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ đêm 24 - 29.5, có mưa rào và giông rải rác. Các khu vực khác từ đêm 24.5 - 1.6 có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to.