'Nàng thơ' phim 'Em và Trịnh' vừa được bạn trai nhạc trưởng cầu hôn là ai?

Trao đổi với chúng tôi, phía Lan Thy xác nhận thông tin cô vừa được cầu hôn tại tiệc cưới của em họ. Theo tiết lộ từ phía ê kíp, kế hoạch này được bạn trai nữ diễn viên cùng gia đình và bạn bè thân thiết chuẩn bị bí mật từ trước. Hình thức cầu hôn được lồng ghép vào phần trò chơi của buổi tiệc, khiến sao phim Âm dương lộ không khỏi bất ngờ.

Khoảnh khắc vỡ òa của Lan Thy khi được bạn trai cầu hôn ẢNH: FBNV

Trên nền nhạc ca khúc Phép màu, Dustin Tiêu thực hiện nghi thức quỳ gối trao nhẫn. Một chi tiết đáng chú ý là bó hoa cưới do chính cô dâu của buổi tiệc bí mật chuyển cho bạn trai Lan Thy để hỗ trợ màn cầu hôn bất ngờ. Trước tình huống này, diễn viên 9X đã phản ứng bằng cách ôm lấy bạn trai thay vì đưa ra câu trả lời trực tiếp bằng lời nói.

Chia sẻ về sự kiện này, Lan Thy tiết lộ: “Vì quá bất ngờ và xúc động nên Thy ôm chầm Dustin mà gật đầu, chứ cũng chưa kịp nói đồng ý như tưởng tượng. Đến sáng nay, Thy phải đi thi bằng lái xe ô tô, và cũng đang tận hưởng niềm vui tối qua nên chưa kịp cảm ơn hay chia sẻ nhiều hơn đến mọi người. Chỉ biết là hai đứa rất hạnh phúc vì khoảnh khắc ý nghĩa được chứng kiến bởi gia đình và bạn bè”.

Nhan sắc tựa "nàng thơ" của Lan Thy ở tuổi 28 ẢNH: FBNV

Cùng thời điểm, trên trang cá nhân, sao nữ đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào, cho biết bản thân bất ngờ trước lời cầu hôn từ người yêu. Trong khi đó, Dustin Tiêu nhắn nhủ với mọi người: “Em cảm ơn lời chúc phúc của tất cả mọi người. Do vẫn đang tận hưởng niềm vui nên em xin phép được trả lời từng lời chúc trong ngày mai”.

Lan Thy trước khi được bạn trai cầu hôn

Lan Thy (tên đầy đủ Phạm Nguyễn Lan Thy, sinh năm 1998) xuất thân là người mẫu ảnh trước khi chạm ngõ điện ảnh. Cô từng dừng việc học tại trường y để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Vai diễn Bích Diễm trong dự án Em và Trịnh (2022) là cột mốc quan trọng, đưa tên tuổi của cô đến với công chúng trên diện rộng. Sau cột mốc này, Lan Thy tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Công tử Bạc Liêu và Âm dương lộ.

Hình ảnh của Lan Thy trong MV mới của Soobin ẢNH: FBNV

Năm 2025, mỹ nhân 1998 góp mặt trong series phim Tiệm ăn của quỷ của đạo diễn Hàm Trần, dự án đánh dấu màn lột xác của Lan Thy trong vai diễn yêu cầu cao về chiều sâu tâm lý, tính cách cá tính, nổi loạn, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng thường thấy của diễn viên 9X. Gần đây nhất, cô xuất hiện trong MV Mục hạ vô nhân của ca sĩ Soobin, Binz và NSND Huỳnh Tú.

Dustin Tiêu, tên đầy đủ là Tiêu Nguyễn Đức Anh, là một nhạc trưởng trẻ tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), Dustin dành 4 năm tu nghiệp ở Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ) trước khi trở về Việt Nam lập nghiệp. Anh được biết đến là nhạc trưởng tài năng, từng chỉ huy thành công nhiều đêm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng nghìn khán giả.

Mối quan hệ của Lan Thy và Dustin Tiêu được duy trì trong sự im lặng trước truyền thông suốt thời gian qua. Cả hai hạn chế chia sẻ đời tư và xuất hiện công khai với tần suất chọn lọc. Dù đã thực hiện nghi thức cầu hôn dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên, cặp đôi hiện vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể cho lễ cưới.