Nâng tổng tần suất bay thẳng Singapore - Đà Nẵng lên 24 chuyến/tuần

Vào 16 giờ 20 chiều nay 20.10, chuyến bay mang số hiệu TR314 của hãng hàng không Scoot Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Changi (Singapore) đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Chuyến bay đầu tiên này chở theo 174 hành khách, đánh dấu sự kiện Scoot Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Singapore - Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, hãng sẽ khai thác 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ hai, thứ năm và thứ bảy, sử dụng tàu bay Airbus A320 (180 - 186 chỗ ngồi) và dự kiến tăng lên 7 chuyến/tuần từ tháng 1.2026.

Scoot Airlines chính thức mở đường bay thẳng Singapore - Đà Nẵng ẢNH: S.X

Chương trình chào đón chuyến bay đầu tiên được tổ chức trang trọng tại khu vực ga đến quốc tế - sân bay quốc tế Đà Nẵng với nhiều hoạt động như: nghi thức phun vòi rồng đón máy bay, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tặng hoa và quà lưu niệm cho hành khách…

Nhiều du khách bày tỏ sự hào hứng và xúc động trước màn đón tiếp nồng hậu, thân thiện và hiếu khách của TP.Đà Nẵng.

Ông Tán Văn Vương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, cho biết với vị trí địa lý gần, kết nối hàng không thuận tiện và sự tương đồng về văn hóa trong khu vực ASEAN, lượng khách du lịch từ Singapore đến Đà Nẵng đang ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định.

Đại diện Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho những du khách đi trên chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Scoot Airlines đến Đà Nẵng ẢNH: S.X

"Việc mở rộng đường bay trực tiếp giữa Singapore và Đà Nẵng với sự tham gia khai thác của 3 hãng hàng không Singapore Airlines, Vietjet Air, Scoot Airlines đã nâng tổng tần suất bay từ Singapore đến Đà Nẵng lên 24 chuyến/tuần, góp phần tăng cường trao đổi khách du lịch và mở rộng cơ hội hợp tác phát triển du lịch trong thời gian tới", ông Vương nói.

Tại Việt Nam, Scoot Airlines đang khai thác các đường bay thẳng từ Singapore đến TP.HCM (7 - 14 chuyến/tuần), Hà Nội (5 chuyến/tuần), Phú Quốc (6 chuyến/tuần) và Cam Ranh (dự kiến khai thác từ tháng 11.2025, 2 chuyến/tuần).