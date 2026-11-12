Nâng trần khung giá phát điện khí LNG năm 2026, cao nhất hơn 3.453 đồng/kWh

Theo Quyết định số 2972 của Bộ Công thương, khung giá phát điện LNG năm 2026 được xác định từ 0 - 3.453,72 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá tối đa là 3.453,72 đồng/kWh. Đây là khung giá làm căn cứ để EVN và các đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện theo phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, không đồng nghĩa với giá mua điện LNG thực tế được áp dụng đồng loạt cho tất cả nhà máy.

Các thông số sử dụng để tính toán mức giá tối đa gồm công suất tính toán 1.528.292 kW; suất hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 6.253,43 BTU/kWh. Giá LNG nhập khẩu, bao gồm thuế nhập khẩu, được xác định ở mức 13,4099 USD/triệu BTU; giá vận chuyển LNG là 1,831 USD/triệu BTU, bao gồm các chi phí vận chuyển LNG về đến kho cảng tái hóa, tồn trữ, tái hóa khí và phân phối LNG sau tái hóa. Tỷ giá sử dụng trong tính toán là 26.378 đồng/USD.

Khung giá được phê duyệt theo quy định tại Thông tư 09/2025 ngày 1.2.2025 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 54/2025) của Bộ Công thương. Quyết định 2972/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký 9.11.2026.

Giá LNG nhập khẩu năm nay có giảm so với năm ngoái ẢNH: TN

Như vậy, so với khung giá phát điện LNG năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định 1313 ngày 13.5.2025 của Bộ Công thương, mức giá phát điện LNG tối đa năm 2026 tăng 126,3 đồng/kWh, tương đương khoảng 3,8%.

Cụ thể, năm 2025, giá phát điện LNG tối đa được phê duyệt ở mức 3.327,42 đồng/kWh. Như vậy, khung giá năm 2026 tiếp tục được điều chỉnh tăng, trong khi một số thông số đầu vào phục vụ tính toán có sự thay đổi đáng chú ý. Giá LNG nhập khẩu được đưa vào tính toán giảm từ 14,05 xuống 13,4099 USD/triệu BTU; giá vận chuyển giảm từ mức tạm tính 2,589272 xuống 1,831 USD/triệu BTU. Trong khi đó, tỷ giá tính toán tăng từ 25.670 lên 26.378 đồng/USD. Tuy nhiên, cần lưu ý giá LNG năm 2026 được xác định đã bao gồm thuế nhập khẩu, trong khi Quyết định 1313 năm 2025 không nêu rõ yếu tố này; giá vận chuyển năm 2025 cũng chỉ là mức tạm tính và sẽ được cập nhật sau khi Bộ Công thương phê duyệt giá dịch vụ liên quan.



Theo Quyết định 2972, EVN và các đơn vị phát điện căn cứ khung giá được phê duyệt để ký kết hợp đồng mua bán điện, trên cơ sở tuân thủ quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. Do đó, mức 3.453,72 đồng/kWh là mức giá tối đa của khung giá, không phải mức giá mua điện LNG áp dụng mặc nhiên cho tất cả nhà máy.

Mức trần mới này cũng cao hơn 7,6% so với giá phát điện tối đa từ hệ thống pin lưu trữ (3.210 đồng một kWh) và gần 55% so với nhiệt điện than công suất dưới 200 MW (2.231 đồng). So với điện mặt trời mặt đất không có pin lưu trữ, giá trần điện LNG cao hơn khoảng từ 2,2 - 3,1 lần, tùy vùng.

So sánh các thông số sử dụng để tính toán khung giá phát điện khí LNG năm 2025 và 2026

Thông số Năm 2025 Năm 2026 Giá tối đa (đồng/kWh) 3.327,42 3.453,72 Công suất tính toán (kW) 1.551.490 1.528.292 Suất hao nhiệt (BTU/kWh) 6.330,17 6.253,43 Giá LNG nhập khẩu (USD/triệu BTU) 14,05 13,4099 Giá vận chuyển (USD/triệu BTU) 2,589272* 1,831 Tỷ giá (đồng/USD) 25.670 26.378



