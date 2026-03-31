Thế giới

NASA bắt đầu đếm ngược cuộc phóng tàu có người lái lên mặt trăng

Khánh An
31/03/2026 07:56 GMT+7

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đếm ngược đến thời điểm phóng tàu vũ trụ có người lái lên mặt trăng với hàng loạt cột mốc đầu tiên.

Bốn phi hành gia sẽ tham gia sứ mệnh trở lại mặt trăng của Mỹ

Hãng AFP ngày 31.3 đưa tin NASA vừa bắt đầu đếm ngược thời gian phóng tàu vũ trụ có người lái lên mặt trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, một hành trình được mong đợi từ lâu và mở đường cho các cuộc thám hiểm trong tương lai.

Cửa sổ phóng đầu tiên từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida sẽ mở vào lúc 18 giờ 24 ngày 1.4 (5 giờ 24 ngày 2.4 theo giờ Việt Nam).

"Phương tiện đã sẵn sàng, hệ thống đã sẵn sàng. Phi hành đoàn đã sẵn sàng", ông Amit Kshatriya, Phó giám đốc điều hành NASA, cho biết trong một cuộc họp báo.

"Đằng sau chuyến bay này là một chiến dịch", ông nói thêm, lưu ý đến các kế hoạch được công bố gần đây, bao gồm việc xây dựng một căn cứ trên mặt trăng.

Nếu vụ phóng bị hủy hoặc hoãn vì bất kỳ lý do nào, sẽ có thêm các cơ hội khác cho đến ngày 6.4.

Tính đến tối 30.3, các quan chức NASA bày tỏ sự tin tưởng rằng các hoạt động kỹ thuật và công tác chuẩn bị cuối cùng đang diễn ra suôn sẻ. "Chúng tôi sẽ phóng khi phần cứng sẵn sàng. Nhưng chắc chắn tất cả các dấu hiệu hiện tại đều cho thấy chúng tôi đang ở trong tình trạng rất tốt", Giám đốc phóng Charlie Blackwell-Thompson cho biết.

Đồng hồ đếm ngược phía trước tên lửa SLS

Bốn phi hành gia chuẩn bị thực hiện chuyến bay lên mặt trăng, gồm 3 người Mỹ là Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch cùng với đồng nghiệp người Canada Jeremy Hansen, đang trong thời gian cách ly trước chuyến đi.

Các quan chức NASA cho biết rằng họ sẽ có cơ hội ăn tối với gia đình tại một ngôi nhà ven biển ở Florida.

Chuyến hành trình này sẽ đánh dấu một loạt những cột mốc đầu tiên, gồm lần đầu tiên một phụ nữ, một người da màu và một người không phải người Mỹ tham gia sứ mệnh lên mặt trăng.

Đây cũng là chuyến bay có người lái đầu tiên lên mặt trăng sử dụng tên lửa mới của NASA mang tên SLS.

Tên lửa khổng lồ màu cam và trắng được thiết kế để cho phép Mỹ quay lại mặt trăng nhiều lần trong những năm tới, với mục tiêu thiết lập một căn cứ thường trực làm nền tảng cho các cuộc thám hiểm xa hơn.

Tin liên quan

Kế hoạch trở lại mặt trăng đầy tham vọng của NASA

Kế hoạch trở lại mặt trăng đầy tham vọng của NASA

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố một kế hoạch đầy tham vọng trị giá 20 tỉ USD để đưa con người trở lại mặt trăng và xây dựng căn cứ lâu dài ở đó.

NASA bất ngờ công bố kế hoạch xây căn cứ 20 tỉ USD trên mặt trăng

NASA thành công trong thử nghiệm đẩy tiểu hành tinh lệch hướng, bảo vệ trái đất

