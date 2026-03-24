NASA bất ngờ công bố kế hoạch xây căn cứ 20 tỉ USD trên mặt trăng

Mô phỏng căn cứ của con người trên mặt trăng ẢNH: NASA

Người đứng đầu Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Jared Isaacman ngày 24.3 cho biết cơ quan này sẽ hủy bỏ kế hoạch triển khai trạm vũ trụ trên quỹ đạo mặt trăng, thay vào đó sẽ xây dựng một căn cứ 20 tỉ USD trên bề mặt mặt trăng.

Đây là một trong hàng loạt thay đổi mà người đứng đầu mới của NASA đang thực hiện đối với chương trình mặt trăng trong Chính sách Không gian quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy sự dẫn đầu của nước này trong không gian, theo thông cáo báo chí đăng trên trang web NASA.

"NASA cam kết một lần nữa đạt được điều gần như bất khả thi là quay trở lại mặt trăng trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc, xây dựng căn cứ trên mặt trăng, thiết lập sự hiện diện lâu dài và thực hiện những việc cần thiết khác để đảm bảo vai trò dẫn đầu của Mỹ trong không gian", ông Isaacman phát biểu.

Theo ông, thời gian đang trôi nhanh trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc không gian và "thành công hay thất bại sẽ được đo bằng tháng chứ không phải bằng năm".

"Nếu chúng ta tập trung nguồn lực của NASA vào các mục tiêu của Chính sách Không gian quốc gia, loại bỏ những trở ngại không cần thiết cản trở tiến bộ, giải phóng sức mạnh lao động và công nghiệp của quốc gia và các đối tác, thì việc quay trở lại mặt trăng và xây dựng căn cứ sẽ trở nên nhỏ bé so với những gì chúng ta có thể đạt được trong những năm tới", ông cho biết.

Những thông báo này dựa trên các cập nhật gần đây cho chương trình Artemis, bao gồm việc tiêu chuẩn hóa cấu hình tên lửa SLS (Hệ thống phóng không gian), bổ sung thêm một sứ mệnh vào năm 2027 và thực hiện ít nhất một lần hạ cánh lên bề mặt mặt trăng mỗi năm sau đó.

Theo dự kiến, sứ mệnh Artemis III vào năm 2027 tập trung vào việc thử nghiệm các hệ thống tích hợp và khả năng vận hành trên quỹ đạo trái đất trước khi sứ mệnh Artemis IV hạ cánh lên mặt trăng.

Về sứ mệnh Artemis V, NASA thông báo sẽ bắt đầu tích hợp nhiều thiết bị phần cứng có thể tái sử dụng và được mua từ các nguồn thương mại để thực hiện các sứ mệnh có người lái thường xuyên và tiết kiệm chi phí lên bề mặt mặt trăng, ban đầu nhắm đến việc hạ cánh mỗi 6 tháng một lần và tăng tần suất khi năng lực được hoàn thiện hơn.

Để đạt được sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng, NASA cũng công bố một phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn để xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Giai đoạn một là xây dựng, thử nghiệm và học hỏi, giai đoạn hai là thiết lập hạ tầng ban đầu và giai đoạn ba là cho phép sự hiện diện của con người trong thời gian dài.