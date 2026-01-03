Năm 2026 con người sẽ quay lại mặt trăng

Bộ tứ phi hành gia sẽ tham gia sứ mệnh Artemis 2 sắp tới ảnh: nasa

Dự kiến, chương trình Artemis của NASA về mặt trăng sẽ trải qua sứ mệnh thứ hai trong năm 2026, và lần này sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên có phi hành gia trên tàu vũ trụ Orion, theo Space.com hôm 3.1.

Sứ mệnh Artemis 2 được thiết kế để đưa phi hành đoàn bay một vòng quanh mặt trăng trước khi quay về trái đất trong khoảng 10 ngày. Điều đó có nghĩa các phi hành gia trên tàu Orion sẽ là những người đầu tiên trong thế hệ có thể quan sát mặt trăng ở khoảng cách gần.

Artemis 2 theo sau vụ phóng tàu vũ trụ Orion không người lái bằng tên lửa đẩy SLS của NASA hồi tháng 11.2022 trong sứ mệnh Artemis 1. Lúc đó, NASA kỳ vọng sẽ triển khai Artemis 2 trong năm 2023, nhưng tấm chắn nhiệt của Orion bị hư hại trong quá trình quay lại khí quyển đã khiến lịch trình bị đẩy lùi năm này đến năm khác.

Phi thuyền Orion cho sứ mệnh Artemis 2 ảnh: nasa

Năm qua, chương trình không gian Mỹ tập trung tìm hướng giải quyết cho câu hỏi: khi nào các phi hành gia Mỹ sẽ có thể đặt chân lên mặt trăng, và liệu tổ lái có kịp hạ cánh xuống vùng cực nam của vệ tinh tự nhiên của trái đất trước khi các phi hành gia Trung Quốc làm điều đó hay không.

Khi công bố đề xuất ngân sách tài khóa 2026, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung cho các ưu tiên về những sứ mệnh có người lái, dù ngân sách NASA bị cắt giảm gần 1/4 và các chương trình khoa học bị thu hẹp đáng kể.

Sự ưu tiên này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Mỹ đối với chương trình Artemis, cũng như hệ thống phóng cũng như tàu đổ bộ mặt trăng bị "soi" kỹ hơn.

Mô phỏng tàu đổ bộ Mark 2 của Blue Origin có thể vận chuyển từ 22 tấn đến 33 tấn lên bề mặt mặt trăng ảnh: Blue Origin

Theo kế hoạch hiện tại của NASA, Artemis 2 và 3 dựa vào tên lửa đẩy SLS để phóng phi thuyền Orion vào không gian gần mặt trăng, nơi con tàu sẽ kết nối với trạm không gian Gateway và chuyển phi hành đoàn sang tàu đổ bộ trong giai đoạn cuối trước khi đáp xuống bề mặt.

Thông qua chuỗi sứ mệnh Artemis, NASA đặt mục tiêu xây dựng một tiền đồn thường trực trên mặt trăng. Từ đó, cơ quan không gian Mỹ hy vọng phát triển và hoàn thiện các công nghệ cần thiết để chuyển sang giai đoạn thám hiểu sâu hơn trong hệ mặt trời, như sao Hỏa.