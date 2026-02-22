Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tên lửa đẩy gặp sự cố mới, sứ mệnh bay ngang mặt trăng lại phải lùi

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
22/02/2026 07:28 GMT+7

Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Jared Isaacman hôm 21.2 đã bác bỏ khả năng phóng trong tháng 3 cho Artemis 2, sứ mệnh đầu tiên có phi hành gia bay ngang mặt trăng trong hơn 50 năm.

Tên lửa đẩy gặp sự cố mới, sứ mệnh bay ngang mặt trăng lại phải lùi- Ảnh 1.

Tên lửa đẩy SLS và tàu vũ trụ Orion trên bệ phóng số 39B tại Trung tâm Không gian Kennedy ở Florida hồi tháng 1

ảnh: afp

Đài CBS News hôm 21.2 dẫn thông báo từ NASA cho biết tên lửa đẩy SLS của sứ mệnh Artemis 2 đã phát sinh vấn đề mới khi các kỹ sư gặp trục trặc trong quá trình tái nạp áp suất cho các bồn chứa heli ở tầng trên của tên lửa vào đêm 20.2 (giờ địa phương).

Sự cố này buộc NASA phải đưa tên lửa SLS cùng tàu vũ trụ Orion rời bệ phóng và quay trở lại nhà lắp ráp để tiến hành kiểm tra khắc phục. Sự cố mới buộc sứ mệnh vốn bị trì hoãn tiếp tục bị lùi từ tháng 3 sang đầu tháng 4.

Khí heli nén được sử dụng để đẩy nhiên liệu tới động cơ tên lửa nhằm kích hoạt quá trình đánh lửa, đồng thời làm sạch các đường ống nhiên liệu trước khi nhiên liệu chính được bơm vào.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ lý do đằng sau việc khí heli nén không thể được nạp trở lại tầng trên của tên lửa SLS.

Trên tài khoản X, Giám đốc NASA Isaacman cho biết dù lỗi trục trặc xảy ra ở khâu nào, quá trình xử lý chỉ có thể thực hiện được ở nhà lắp ráp, và do vậy không thể thực hiện vụ phóng trong tháng 3 như đã định.

Sứ mệnh Artemis 2 được triển khai với mục tiêu đưa 4 phi hành gia, gồm 3 người Mỹ là Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, và 1 người Canada Jeremy Hansen, đến phần xa của mặt trăng và quay về trái đất.

Thông qua chuyến bay, tàu vũ trụ Orion sẽ được kiểm tra toàn diện trong không gian sâu, tạo tiền đề cho sứ mệnh đổ bộ mặt trăng Artemis 3 vào năm 2028.

Do vị trí của trái đất và mặt trăng thay đổi liên tục, mỗi tháng chỉ có một số ít cơ hội phóng đáp ứng yêu cầu của sứ mệnh Artemis 2. Hôm 20.2, NASA cho hay ngày phóng gần nhất có thể thực hiện là vào 6.3 và khép lại hôm 11.3.

Trong tháng 4, các ngày có thể phóng gồm 1, 3, 4, 5 và 6.4.

Tin liên quan

NASA phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia lên Trạm không gian quốc tế

NASA phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia lên Trạm không gian quốc tế

Sứ mệnh Crew-12 do NASA hợp tác với Công ty vũ trụ SpaceX đã được triển khai vào ngày 13.2, đưa 4 phi hành gia lên Trạm không gian quốc tế (ISS).

NASA lần đầu ghi âm được tiếng sét trên sao Hỏa

Rò rỉ nhiên liệu ở tên lửa đẩy gây trì hoãn sứ mệnh Artemis 1

Khám phá thêm chủ đề

Artemis 2 tên lửa đẩy SLS tàu vũ trụ Orion Sứ mệnh mặt trăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận