Tên lửa đẩy gặp sự cố mới, sứ mệnh bay ngang mặt trăng lại phải lùi

Tên lửa đẩy SLS và tàu vũ trụ Orion trên bệ phóng số 39B tại Trung tâm Không gian Kennedy ở Florida hồi tháng 1 ảnh: afp

Đài CBS News hôm 21.2 dẫn thông báo từ NASA cho biết tên lửa đẩy SLS của sứ mệnh Artemis 2 đã phát sinh vấn đề mới khi các kỹ sư gặp trục trặc trong quá trình tái nạp áp suất cho các bồn chứa heli ở tầng trên của tên lửa vào đêm 20.2 (giờ địa phương).

Sự cố này buộc NASA phải đưa tên lửa SLS cùng tàu vũ trụ Orion rời bệ phóng và quay trở lại nhà lắp ráp để tiến hành kiểm tra khắc phục. Sự cố mới buộc sứ mệnh vốn bị trì hoãn tiếp tục bị lùi từ tháng 3 sang đầu tháng 4.

Khí heli nén được sử dụng để đẩy nhiên liệu tới động cơ tên lửa nhằm kích hoạt quá trình đánh lửa, đồng thời làm sạch các đường ống nhiên liệu trước khi nhiên liệu chính được bơm vào.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ lý do đằng sau việc khí heli nén không thể được nạp trở lại tầng trên của tên lửa SLS.

Trên tài khoản X, Giám đốc NASA Isaacman cho biết dù lỗi trục trặc xảy ra ở khâu nào, quá trình xử lý chỉ có thể thực hiện được ở nhà lắp ráp, và do vậy không thể thực hiện vụ phóng trong tháng 3 như đã định.

Sứ mệnh Artemis 2 được triển khai với mục tiêu đưa 4 phi hành gia, gồm 3 người Mỹ là Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, và 1 người Canada Jeremy Hansen, đến phần xa của mặt trăng và quay về trái đất.

Thông qua chuyến bay, tàu vũ trụ Orion sẽ được kiểm tra toàn diện trong không gian sâu, tạo tiền đề cho sứ mệnh đổ bộ mặt trăng Artemis 3 vào năm 2028.

Do vị trí của trái đất và mặt trăng thay đổi liên tục, mỗi tháng chỉ có một số ít cơ hội phóng đáp ứng yêu cầu của sứ mệnh Artemis 2. Hôm 20.2, NASA cho hay ngày phóng gần nhất có thể thực hiện là vào 6.3 và khép lại hôm 11.3.

Trong tháng 4, các ngày có thể phóng gồm 1, 3, 4, 5 và 6.4.