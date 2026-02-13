Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

NASA phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia lên Trạm không gian quốc tế

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/02/2026 19:42 GMT+7

Sứ mệnh Crew-12 do NASA hợp tác với Công ty vũ trụ SpaceX đã được triển khai vào ngày 13.2, đưa 4 phi hành gia lên Trạm không gian quốc tế (ISS).

Reuters đưa tin tên lửa 2 tầng Falcon 9 của SpaceX (Mỹ) được phóng từ căn cứ của lực lượng Không gian Mỹ tại bang Florida vào sáng 13.2 theo giờ địa phương. Sứ mệnh Crew-12 đánh dấu chuyến bay thứ 12 mà SpaceX hợp tác cung cấp tên lửa đẩy cho Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đưa phi hành gia vào vũ trụ kể từ năm 2020.

NASA phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia lên Trạm không gian quốc tế - Ảnh 1.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX được phóng trong ngày 13.2 tại bang Florida, Mỹ, đưa các phi hành gia lên ISS

ẢNH: AFP

Bốn phi hành gia dự kiến đến trạm vũ trụ vào ngày 14.2 sau quãng đường kéo dài 34 tiếng. Khi lên ISS, nhóm phi hành gia sẽ bắt tay vào hàng loạt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, y tế và kỹ thuật trong môi trường không trọng lực kéo dài 8 tháng.

Trong đoàn Crew-12 có 2 phi hành gia của NASA, 2 người còn lại là phi hành gia của Pháp và Nga. Nhóm sẽ được chào đón bởi 3 đồng nghiệp trên ISS từ sứ mệnh Crew-11, gồm phi hành gia NASA Chris Williams và 2 phi hành gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos), Sergey Kud-Sverchkov và Sergei Mikaev.

Ngay trước vụ phóng, trưởng nhóm Crew-12 Jessica Meir cho biết: "Sứ mệnh này là kết quả của nhiều năm cống hiến, chuẩn bị và tin tưởng vào cả đội ngũ”.

Trang Space cho hay khi tiến đến quỹ đạo, tầng dưới của tên lửa đẩy Falcon 9 đã tách rời thành công và trở lại bãi phóng. Việc phát triển tên lửa đẩy có thể tái sử dụng là một bước tiến công nghệ của SpaceX nhằm tối ưu chi phí và giảm thiểu rủi ro môi trường.

ISS được xem là dấu ấn hợp tác giữa các cường quốc trong nhiều thập niên qua. Dù vậy, trạm không gian này đã bộc lộ những hạn chế công nghệ khi đã hoạt động từ năm 1998. NASA cam kết duy trì hoạt động trên ISS đến năm 2030, trước khi lên kế hoạch cho trạm "nghỉ hưu", trong bối cảnh các cường quốc hiện nay đã và đang xây dựng các trạm không gian hiện đại.

