Phi hành gia gặp vấn đề sức khỏe trên ISS, NASA lần đầu cắt ngắn sứ mệnh

"Hôm qua, ngày 7.1, một thành viên trên trạm không gian gặp vấn đề y tế nhưng hiện đã ổn định. Sau khi thảo luận với Giám đốc y tế, Tiến sĩ J.D. Polk và ban lãnh đạo cơ quan, tôi quyết định lợi ích tốt nhất cho các phi hành gia Crew 11 là trở về sớm hơn kế hoạch (vào giữa tháng 2", Giám đốc NASA Jared Isaacman thông báo trong cuộc họp báo ngày 8.1.

Trạm Không gian quốc tế ISS, nơi các phi hành gia NASA và Nga đang hoạt động ẢNH: AP

Theo CBS News, ông Isaacman cho biết sẽ cập nhật tin tức trong 48 giờ tới về kế hoạch, lịch trình quay về trái đất của các phi hành gia.

NASA không tiết lộ danh tính phi hành gia gặp sự cố và cũng không nêu rõ vấn đề là gì. Crew 11 gồm chỉ huy Zena Cardman, phi hành gia kỳ cựu Mike Fincke, phi hành gia người Nhật Bản Kimiya Yui và phi hành gia người Nga Oleg Platonov.

Nhóm này được đưa lên ISS từ ngày 1.8.2025 và dự kiến quay về vào ngày 20.2, khi tổ 12 lên thay. Ông Fincke và bà Cardman dự kiến ra ngoài ISS trong ngày 8.1 để gia cố một tấm pin năng lượng mặt trời và các nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ này (còn được gọi là đi bộ ngoài không gian) đã bị hoãn do tình hình sức khỏe của một thành viên Crew 11.

Ông Polk cho biết phi hành gia nói trên không bị thương hoặc bị bệnh do việc sống trên ISS và việc chuẩn bị cho màn đi bộ ngoài không gian cũng không phải là nguyên nhân.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành không gian Mỹ, một nhiệm vụ bị rút ngắn do sự cố y tế. Các lãnh đạo NASA khẳng định việc đưa phi hành đoàn về sớm không phải là tình huống khẩn cấp mà chỉ là biện pháp thận trọng nhằm đảm bảo sức khỏe của phi hành gia.