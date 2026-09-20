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    NATO có lãnh đạo quân sự mới
    VideoThế giới

    NATO có lãnh đạo quân sự mới

    Trúc Huỳnh-Trí Đỗ

    Tướng Carsten Breuer, Tổng thanh tra quân đội Đức (Bundeswehr), ngày 19.9 được bầu làm chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự NATO, cơ quan quân sự cấp cao nhất của liên minh.

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