NATO có lãnh đạo quân sự mới

Tin liên quan 'NATO Trung Đông' mời Iran tham gia?Giữa những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Iran, một quan chức Iran tiết lộ Tehran đã nhận được lời mời tham gia "NATO Trung Đông" - một hiệp ước phòng thủ chung được dự báo có thể thay đổi cục diện an ninh tại khu vực này.Cựu tư lệnh Ukraine nói Nga khắc chế được hầu hết vũ khí NATO Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề NATO đức Donald Trump Mark Rutte nga UKRAINE Đan Mạch Đại Tây Dương châu Âu Uỷ ban Quân sự NATO Carsten Breuer Tổng thư ký NATO Mark Rutte Tổng thư ký NATO xung đột Nga - Ukraine
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