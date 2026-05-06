Nấu cơm để trong tủ lạnh ăn cả tuần, có được không?

Nấu cơm để trong tủ lạnh có lợi không?

Theo nội dung bài viết này, việc nấu nhiều cơm bảo quản trong tủ lạnh để ăn cả tuần, không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp kiểm soát đường huyết. Người này cho rằng khi cơm được làm lạnh, một phần tinh bột trong cơm sẽ chuyển hóa thành tinh bột kháng. Loại tinh bột này hoạt động giống như chất xơ, giúp giảm đường huyết tăng đột ngột sau ăn, cũng như hỗ trợ hệ vi khuẩn đường ruột có lợi và giảm bớt lượng calo hấp thụ thực tế so với cơm nóng mới nấu...

Bài viết chia sẻ về lợi ích nấu cơm để trong tủ lạnh ăn dần trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nội dung chia sẻ này thu hút hàng nghìn bình luận, chia sẻ trên hội nhóm mạng xã hội, với nhiều ý kiến khác nhau. Dưới bài chia sẻ, tài khoản Facebook Anh Phi cũng đồng tình: "Tôi cũng làm kiểu vậy mà nhưng làm từng chén 200g để ngăn đông tủ lạnh. Khi ăn lấy ra hâm nóng trong lò vi sóng 4-5 phút là có ăn, rất tiện".

Còn tài khoản Facebook Nguyễn Hồng Nhung nêu ý kiến: "Tôi cất ngăn đá chừng 20 nắm cơm gạo lứt, đủ ăn một tháng". Ngoài những ý kiến đồng tình, một số người cho biết bản thân không thích ăn cơm nguội, mất chút thời gian nhưng có cơm nóng. Một số ý kiến khác lại cho rằng, cơm để trong tủ lạnh cũng phải hâm nóng lại, không khác biệt với nấu cơm mới.

Lê Thị Tuyết Vân (27 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, P.Đông Hòa, TP.HCM), cho biết vì bản thân ở trọ một mình, ăn cũng không nhiều nên ngại nấu cơm, mất thời gian và còn lãng phí. "Để tiện lợi, tôi thường nấu hơn 1kg gạo cho một lần, chia cơm ra các hộp chuyên dụng để ngăn đông tủ lạnh, khi nào ăn thì mang ra rã đông, hâm nóng lại trong ít phút. So với lúc mới nấu, cơm để trong ngăn đông không khác biệt lắm, còn mang lại cảm giác no lâu" Tuyết Vân chia sẻ.

Cũng theo Tuyết Vân, vì thường xuyên tăng ca nên cơm nằm yên trong ngăn đông tủ lạnh có khi gần nửa tháng, đến lúc mang ra ăn đã có dấu hiệu hư hỏng. Chưa kể lúc tủ lạnh không hoạt động do mất điện hoặc nhiệt độ không ổn định, cơm cũng phải đổ bỏ.

Bài viết chia sẻ lợi ích của nấu cơm để trong tủ lạnh ăn dần nhận được nhiều ý kiến quan tâm trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Còn Nguyễn Thị Ngọc Thắm (29 tuổi, ngụ hẻm 984, P.An Phú Đông, TP.HCM) cho biết: "Khi lướt Facebook, tôi thấy bài viết chia sẻ lợi ích của việc nấu cơm để trong tủ lạnh, rồi mang ra hâm nóng ăn từ từ có thể giúp giảm lượng tinh bột hấp thụ nên làm theo. Có thể do tôi chưa quen với cơm để trong tủ lạnh hoặc bảo quản không đúng cách nên có cảm giác đầy bụng, khó tiêu".

Nấu cơm để trong tủ lạnh ăn cả tuần, có được không?

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết việc nấu cơm để trong tủ lạnh rồi ăn dần không chỉ giúp người trẻ tiết kiệm thời gian, tránh lãng phí và còn có thể mang lại ích cho sức khỏe. Vì cơm để trong ngăn lạnh giúp tăng lượng tinh bột kháng, có lợi cho vi khuẩn đường ruột và giúp giảm nhẹ đường huyết sau khi ăn. Ngoài những lợi ích trên, khâu bảo quản cơm rất quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng, nên sử dụng trong vòng 24 giờ khi để trong ngăn mát, còn ngăn đông thì để lâu hơn.

Cơm nên chia nhỏ ra nhiều phần khi bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm ẢNH MINH HỌA: NGUYỄN HẬU

Thực tế nhiều người thường bảo quản cơm không đúng cách, khi để cơm ở nhiệt độ phòng nhiều giờ rồi mới cho vào tủ lạnh, tạo điều khiển cho vi khuẩn có hại phát triển. Một số người còn để cả nồi cơm trong tủ lạnh, hâm lại nhiều lần hay rã đông ở nhiệt độ phòng.

Về vấn đề này, Bác sĩ CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho biết nên chia cơm ra nhiều phần khi bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh, mỗi lần ăn thì rã đông từng phần và hâm nóng lại, nhưng không nên để quá lâu nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Khi hâm nóng cơm thì vừa đủ mềm, tránh hâm quá lâu, gây ảnh hưởng chất lượng cơm. Riêng cơm để trong ngăn mát tủ lạnh nên sử dụng trong ngày.

"Về mặt sức khỏe, ăn cơm để trong tủ lạnh có thể mang lại một số lợi ích nhưng không giảm đường huyết như nhiều người lầm tưởng. Thay vì tập trung vào những mẹo nhỏ, mọi người nên quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, tăng cường vận động và các biện pháp y tế khác" Bác sĩ CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp nhấn mạnh.