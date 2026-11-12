NCB cảnh báo 3 thủ đoạn đánh cắp thông tin thẻ, tài khoản

NCB nêu ra 3 thủ đoạn lừa đảo gần đây mà khách hàng cần cảnh giác nhằm tránh bị đánh cắp thông tin thẻ, tài khoản và chiếm đoạt tài sản. Đó là giả mạo đơn vị chuyển phát. Cụ thể, đối tượng ở nước ngoài gửi SMS báo đơn hàng lỗi, yêu cầu truy cập website giả để cập nhật và đóng một khoản phí nhỏ. Sau đó, nạn nhân bị chuyển tiếp tới website giả mạo ngân hàng để nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP. Đối tượng thêm thông tin thẻ vào ví GooglePay trên thiết bị Android có cài phần mềm chuyển tiếp lưu lượng NFC. Từ đó, đối tượng tại Việt Nam dùng thiết bị tiếp nhận để thực hiện giao dịch trái phép, mua hàng giá trị cao tại các cửa hàng điện máy.

NCB cảnh báo khách hàng 3 thủ đoạn lừa đảo cần cảnh giác ẢNH: H.N

Một thủ đoạn khác là lạm dụng thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ. Một số đối tượng dùng thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đăng ký làm đơn vị chấp nhận thanh toán, sau đó dùng POS, mPOS tạo giao dịch dù không phát sinh mua bán thực tế nhằm rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí. Các giao dịch này thường có giá trị lớn, tần suất cao, không phù hợp quy mô và ngành nghề kinh doanh.

Thủ đoạn khác là giả mạo thông báo phạt nguội. Đối tượng gửi SMS, Zalo, email hoặc gọi điện thông báo vi phạm giao thông, dẫn tới website giả mạo cơ quan chức năng để nhập thông tin thẻ và mã OTP; một số đường dẫn hoặc ứng dụng có thể cài mã độc.

NCB khuyến cáo khách hàng cảnh giác với tin nhắn, email, cuộc gọi có nội dung lạ yêu cầu truy cập đường dẫn, tải ứng dụng hoặc quét mã QR. Không truy cập đường dẫn, quét mã QR, tải tệp hoặc cài ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Không cung cấp thông tin thẻ, số tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, CVC/CVV, mã OTP, thông tin sinh trắc học cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc công an.

Đồng thời khách hàng thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp; tắt thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán POS nước ngoài đối với thẻ tín dụng khi không có nhu cầu. Nếu phát hiện ứng dụng đáng ngờ tự tải về, gỡ bỏ ngay, ngừng dùng thiết bị để giao dịch và liên hệ NCB. Lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường dẫn, hình ảnh và thông tin giao dịch bất thường để trình báo cơ quan công an. Chỉ tải ứng dụng từ kho chính thức (App Store, Google Play); tra cứu vi phạm giao thông qua Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (csgt.bocongan.gov.vn) hoặc ứng dụng VNeTraffic.