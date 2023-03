Nên ăn sáng trước hay sau khi tập thể dục?

Trả lời trang tin The Huffington Post, chuyên gia dinh dưỡng Kristen Smith - phát ngôn viên của The Academy of Nutrition and Dietetics (tạm dịch: Học viện Dinh dưỡng và ăn kiêng, Mỹ), cho biết: "Ăn sáng hay tập thể dục trước là một lựa chọn mang tính cá nhân. Không phải ai cũng cần ăn trước khi tập luyện, nhưng đối với một số người, ăn một bữa sáng nhẹ nhàng sẽ có ích".



Đối với một số người, ăn một bữa sáng nhẹ nhàng sẽ có ích SHUTTERSTOCK

Cùng quan điểm này, chuyên gia Carol Espel - giám đốc chuyên môn của trung tâm thể hình Pritikin Longevity Center (Mỹ) nói rõ các buổi tập đều cần năng lượng. Với những buổi tập thể dục nhẹ nhàng, năng lượng dự trữ từ bữa ăn tối hôm trước của bạn có thể sẽ đủ, tuy nhiên nếu bạn tập cường độ cao thì việc ăn sáng nhẹ nhàng trước đó ít nhất 1 tiếng có thể giúp bạn duy trì hiệu suất tập luyện lâu hơn.

Đồng tình với hai chuyên gia, huấn luyện viên sức khỏe Cat Kom - người sáng lập trung tâm thể hình Studio Sweat onDemand (Mỹ), nói thêm nhu cầu ăn trước khi tập luyện còn phụ thuộc vào việc bạn đã quen với việc tập thể dục hay chưa.

Cụ thể, chuyên gia Kom giải thích rằng nếu là một người tập thể dục dày dạn kinh nghiệm, có thể bạn sẽ không cần ăn trước, nhưng nếu là người mới hoặc đang có vấn đề về dạ dày thì lựa chọn ăn sáng trước khi tập có thể sẽ tốt hơn.

"Điều quan trọng nhất khi quyết định mình có nên duy trì thói quen ăn sáng trước khi tập thể dục hay không chính là cảm giác của bạn trong quá trình tập luyện. Nếu cảm thấy khó chịu hay đau ở bụng vì đã ăn trước đó, bạn không nên tiếp tục. Còn nếu việc không ăn làm bạn cảm thấy lâng lâng hoặc không đủ sức hoàn thành bài tập, hãy thử ăn một bữa nhẹ nhàng trước lần tập tới", huấn luyện viên Kom nói.